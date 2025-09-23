El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trump y Melania observan a los medios al pararse la escalera.

Trump y Melania observan a los medios al pararse la escalera. Agencias

Trump se burla de la ONU: «Lo único que me han dado es un teleprónter roto y escaleras mecánicas estropeadas»

El presidente de Estados Unidos y la primera dama tuvieron un percance al entrar a la sede

G. Cuesta

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:07

Nadie se esperaba que unas escaleras mecánicas acabarían siendo la diana de las críticas de Donald Trump este martes en su intervención en la Asamblea ... General de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, se quedó a gusto poniendo en duda la utililidad de este organismo internacional, le afeó no «ayudar» a frenar las guerras en el mundo... y se burló del mismo al asegurar que solo le habían dado un «teleprónter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump se burla de la ONU: «Lo único que me han dado es un teleprónter roto y escaleras mecánicas estropeadas»