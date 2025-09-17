El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La sala del tribunal de Utah en la que compareció el martes Tyler Robinson ante el juez desde la cárcel. EFE

«Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la he aprovechado»

El fiscal difunde los mensajes que Tyler Robinson intercambió con su amante y compañero de piso tras matar de un tiro al dirigente conservador

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:58

El crimen político que ha conmocionado a EE UU y espoleado a la ultraderecha mundial se preparó en «algo más de una semana», confesó el ... presunto autor a su pareja, un transexual «biológicamente masculino», que lo traicionó cuando llegó la Policía a interrogarlo, según los mensajes entre ambos que difundió el fiscal durante la imputación.

