Epstein aseguró en un correo que Trump pasó «horas» en su casa con una de las víctimas Los últimos correos del pederasta revelados en el Congreso de EE UU echa por tierra la versión del presidente, que siempre ha negado conocer la trama de tráfico sexual o haber participado en ella

T. Nieva Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:42 Comenta Compartir

Los últimos correos electrónicos del pederasta Jeffrey Epstein en salir a la luz revelan que Donald Trump sabía de su comportamiento y que incluso pasó « ... horas» en casa del fallecido con una de las víctimas. El contenido de los emails contradice la versión que ha mantenido siempre el presidente de Estados Unidos, que ha negado tener conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo así como su implicación en las mismas. Los congresistas demócratas que han revelado este miércoles la información, sin embargo, sostienen que ahora se «plantean serias dudas» sobre el papel del republicano en esta trama, de la que Epstein nunca llegó a ser juzgado ya que se suicidó en una prisión en 2019.

Los correos están dirigidos a su expareja y socia Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al escritor Michael Wolff. «Por supuesto que (Trump) sabía acerca de las chicas», recoge uno de los emails. «Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump», precisa en otro donde, al hablar de una de las víctimas, asegura que «pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado». La información revelada pone en entredicho la postura mantenida hasta ahora por el mandatario, que se ha desvinculado de las actividades ilícitas del empresario. Los demócratas tuvieron acceso a los correos tras citar a los herederos de Epstein a principios de año. Hasta 23.000 documentos adicionales sobre el caso fueron hallados entonces, entre ellos estos emails que han sacudido la Casa Blanca.

