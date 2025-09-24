El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Personal forense traslada el cuerpo de uno de los fallecidos en el tiroteo en Dallas. Reuters

Dos muertos en un tiroteo contra un centro de inmigración en Dallas

Los fallecidos se encontraban dentro de la instalación cuando un francotirador abrió fuego antes de quitarse la vida

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:02

La tensión migratoria en EEUU se agudizó el martes con un tiroteo ocurrido en un centro de inmigración de Dallas (Texas), donde decenas de familias ... latinoamericanas aguardaban noticias de los trámites de sus seres queridos. Lo que debía ser una mañana más de revisiones rutinarias se convirtió en una escena de pánico en la que murieron al menos dos inmigrantes que estaban detenidos y otros dos quedaron heridos. La ráfaga de disparos contra el edificio penetró también en un vehículo.

