EE UU conmemora el 24 aniversario del 11-S en medio de la tensión política por el asesinato de Kirk

Estados Unidos conmemora este jueves el 24 aniversario de los atentados del 11-S y recuerda a las casi 3.000 víctimas mortales y más ... de 25.000 heridos en los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la acción terrorista más letal jamás registrada. Un día que supuso un antes y un despúes en la historia del país norteamericano y en todo el mundo. La conmemoración se celebra en un ambiente político tenso tras el asesinato del influencer trumpista Charlie Kirk, un incidente que obligó a reforzar la seguridad de las ceremonias como la del Pentágono en Washington o la 'zona cero' de Manhattan en Nueva York.

Los lugares de los ataques han vuelto a acoger ceremonias solemnes en las que han participado algunas de las principales autoridades, entre ellas el presidente estadounidense, Donald Trump. «En este fatídico día, monstruos salvajes atacaron los símbolos de nuestra civilización», ha recordado Trump desde el Pentágono, donde más de 180 personas perdieron la vida por el impacto de un avión. El líder republicano ha alabado la resistencia de un pueblo que, pese a la tragedia, «no dudó».

«Mostramos al mundo que nunca nos rendimos, que nuestra gran bandera nunca se vendrá abajo», ha añadido Trump, subrayando que los estadounidenses son capaces de «desafiar al miedo» para salir «más fuertes, más orgullosos y mejores» de desafíos como el que supuso la cadena de atentados perpetrada por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.

Ampliar Melania y Donald Trump durante la ceremonia en el Pentágono. AFP

«Sin piedad»

El inquilino de la Casa Blanca no ha perdido la oportunidad para lanzar un aviso a quienes piensen en atacar de nuevo: «Os perseguiremos sin piedad». En este sentido, ha puesto de manifiesto la firmeza de la que quiere hacer gala con el cambio de nombre del Departamento de Defensa para rebautizarlo como Departamento de Guerra, aunque no sea de manera oficial porque debe pasar por el Congreso.

Los momentos de silencio y las lecturas de los nombres de las víctimas han vuelto a protagonizar un año más las ceremonias tanto en el Pentágono, como en la 'zona cero' de Nueva York, sede de las desaparecidas Torres Gemelas, y la localidad de Shanksville, en Pensilvania, donde se estrelló también un avión.

El magnate no tiene previsto acudir a las ceremonias en Manhattan, pero sí acudirá la ciudad para ver un partido de béisbol en el Yankee Stadium la noche de este jueves. El vicepresidente JD Vance, que iba a participar en los eventos en Nueva York, decidió en cambio viajar a Utah para dar el pésame a la familia de Kirk.

Al recuerdo de esta efeméride también se han sumado expresidentes como Joe Biden. El exlíder demócrata ha compartido también un alegato en favor de la resistencia nacional: «Los terroristas pensaron que doblegarían nuestra voluntad y nos arrodillaríamos. Se equivocaron». En este día de «solemnes ritos de recuerdos», Biden ha homenajeado a las víctimas y al «inmenso valor» con el que respondieron desde un primer momento los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos arriesgaron e incluso perdieron la vida en estos trabajos.

Por su parte, el exmandatario Barack Obama ha apostado por «honrar la memoria» de todos ellos. «Nunca olvidaremos las vidas que se perdieron el 11 de septiembre de 2001», ha apostillado.