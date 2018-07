Haro programa cine, música, teatro y deporte contra el calor La ciudad acogerá el Campeonato Nacional de Globos Aerostáticos y la Copa Crianza de Rioja. / E. C. El Verano Cultural arranca el próximo viernes un calendario que se compone de 80 actividades hasta principios de septiembre DANIEL ORTIZ Viernes, 13 julio 2018, 22:04

Bien por la solana, bien por las repentinas tormentas que se asoman a estas latitudes un día sí y un día no, el verano es la época del año ideal para hacer las maletas y marcharse lejos de la rutina. No obstante, por cuestiones personales, profesionales o monetarias no siempre es posible coger carretera y manta. Por eso, no hay familia que tire de agenda cultural para mantener entretenida a la prole o, simplemente, matar el tiempo explorando actividades hasta ahora desconocidas.

Ese es el propósito del Verano Cultural que Haro inaugurará el próximo viernes y que se compone de ochenta propuestas vinculadas a la música, el teatro, el cine, la danza, la aerostación y las exposiciones. El pistoletazo de salida lo dará el 'Desafío de bandas', un festival itinerante de música en el que grupos amateur llevan sus canciones por distintos municipios de La Rioja. La escala jarrera tendrá lugar a partir de las siete de la tarde en los Jardines de la Vega y se acompañará de un mercadillo de productos de ocio y artesanales.

El Ayuntamiento invertirá 46.000 euros en dotar de contenido la programación del Verano Cultural, si bien el primer teniente de alcalde apuntaba en la puesta de largo de la iniciativa que «disponemos de margen de maniobra para gastarnos un poco más si las necesidades lo requieren». Leopoldo García también indicó que «el programa está cerrado, pero podría establecerse alguna sorpresa más», también en función de las necesidades.

En el ámbito musical, al Desafío de Bandas se suman otros 'primeros platos' como el concierto de Malasombra el día 27 en la Plaza de la Paz (a partir de las nueve y media de la noche), Alma Latina a la jornada siguiente (también en La Paz y las calles aledañas, desde las diez) o la octava edición de la Ronda Clásica el último domingo de este mes. En esta última actividad, el ciclo comienza con la actuación del Giacomo Rossini Dúo en el Palacio de las Bezaras (19.30 horas) y sigue por la figura de la Batalla del Vino con el Wolfgang Amadeus Mozart Dúo (20 horas), la plaza 'El Feo' con la Coral Polifónica de Haro (20.30 horas) y la parroquia de Santo Tomás, donde cerrarán las actuaciones el Septimino de Ludwig Van Beethoven y la Coral Polifónica de Haro.

Aunque, por lo singular, la gran baza jarrera en un verano siempre cargado de actividades de ocio volverán a ser los globos aerostáticos, con la celebración del XLV Campeonato de España. Unida a la decimoséptima Copa Internacional Crianza de Rioja, García valoró que «Haro será del 29 de agosto al 2 de septiembre un referente de esta modalidad deportiva y un centro mediático, con la promoción que ello conlleva».

Al margen de lo deportivo, durante el estío el cine tendrá el acostumbrado protagonismo en la capital riojalteña, con proyecciones que se repartirán entre el Teatro Bretón y el Cine de Verano en el Patio de Comedias y la celebración de una nueva edición del festival de cortometrajes, del que el Concejo tan solo ha precisado hasta el momento que se desarrollará en agosto.

El Tren Turístico del Vino comenzará a circular todos los viernes, sábados, domingos y festivos a partir de la próxima semana y hasta el 18 de agosto. Respecto a años anteriores, esta iniciativa presenta novedades de tipo nuclear, ya que el vehículo no circulará de continuo por las calles de la ciudad sino que realizará paradas a modo de 'autobús urbano', para recoger y dejar pasajeros de forma continuada.

«Estableceremos estas paradas en puntos turísticos de referencia, donde se puedan subir y bajar los pasajeros para disfrutar de la ciudad», apuntaba el primer teniente de alcalde.

Exposiciones

Las muestras culturales se desarrollarán a partir del próximo día 30 en las salas del Teatro Bretón de los Herreros y serán tres los artistas que las protagonicen: Jesús J. González, Ana Fernández Pascual y Paulino Lázaro.