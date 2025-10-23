Las fotografías participantes se expondrán en Lobiano en el mes de diciembre.

El departamento municipal de Cultura de Ermua ha transformado la actividad de viajar en un concurso de fotografía, y el palmarés de 'Vacaciones 2025' revela un mosaico de experiencias capturadas con una calidad asombrosa.

Con 59 instantáneas en liza, desde la sofisticación de la cámara digital –14 fotografías– hasta la inmediatez del móvil –45 tomas–, los participantes han expuesto su particular bitácora visual, abarcando desde Croacia hasta el Alto Deba. No importa la herramienta, el denominador común ha sido la excelencia, con trabajos en color y un evocador Blanco y negro, procedentes de los cuatro puntos cardinales del globo.

El jurado, que ha dispuesto de 800 euros en premios, ha certificado el talento local, ya que tres de los cuatro galardones de esta edición se quedan en Ermua, cediendo el restante a Bergara.

Ganadores del concurso

El premio de la categoría de cámara digital fue para Asier Casas Rodríguez (Ermua), que se ha llevado 300 euros por 'El final del día', una poética despedida solar tomada en el Faro de Zadar (Croacia).

Le siguió el ermuarra Iñigo Sainz Álvarez, que ha recibido 200 euros por su instantánea 'Escaladores', una visión de la Cantera de Atxarte (Abadiño).

La sección de móvil la ha liderado Iñaki Zenitagoia Pildain, de Bergara, que ha obtenido los 200 euros de premio por su inspiradora toma 'Askatasuna sentitzen' en Udalaitz (Arrasate).

El palmarés se completa con la vecina de Ermua Edurne Iriondo Garitagoitia, que ha obtenido por 100 euros con su fotografía 'Goiza hondartzan' (Marina de Casares, Málaga).

Esta colección de visiones vacacionales estará expuesta en Lobiano Kultur Gunea del 1 al 14 de diciembre. Será una invitación a recorrer el globo sin salir de la localidad, generando un crisol de destinos que disfrutar en un solo espacio, con más de medio centenar de fotografías en las salas de muestras de Lobiano.

