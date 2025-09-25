La biblioteca de Ermua abre la inscripción para cuatro clubes de lectura infantil Las sesiones estarán dirigidas a población de hasta 8 años y se oferta también un taller de halloween para menores

Los diferentes talleres se desarrolllarán en la tercera planta de la biblioteca municipal, en el edificio Teresa Murga.

Abren las inscripciones para cuatro clubes de lectura infantil en la biblioteca municipal de Ermua, con el objetivo de fomentar el hábito lector entre la población más joven. Los clubes son 'Family Reading Time', 'Entre libros', 'Liburuak familian' y 'Liburuez gozatu'. Todos ellos se desarrollarán de octubre a diciembre en la tercera planta de la biblioteca.

El club 'Family Reading Time' está dirigido a niños y niñas nacidas entre 2022 y 2025, que deberán asistir con una persona adulta. La actividad busca compartir un momento de lectura en familia y darles un primer contacto con el inglés, castellano y euskera. Serán 3 sesiones de 11.00 a 12.00 horas, los sábados 11 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre.

Por su parte, 'Entre libros' se dirige a menores nacidos entre 2017 y 2021. Deberán asistir acompañados de un adulto, y a través de juegos y dinámicas, se busca que relacionen los libros con sus gustos y motivaciones. Las 3 sesiones tendrán lugar los mismos sábados que el club anterior, de 12.15 a 13.15 horas. La dinamizadora de ambos clubes será Iraitz Lizarraga.

Con narraciones, canciones y juegos

El club 'Liburuak familian' es para la población infantil nacida entre 2020 y 2022, que también participará en compañía de un adulto. El objetivo es fomentar la lectura a través de narraciones, canciones y juegos. Tendrá 3 sesiones los sábados 18 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre, de 11.00 a 12.00 horas.

Finalmente, 'Liburuez gozatu' se plantea como una continuación del anterior, para la población nacida en 2017, 2018 y 2019. En sus 3 sesiones, los participantes, acompañados de un adulto, descubrirán las posibilidades de varios libros y podrán ser narradores. Las sesiones serán los mismos sábados que 'Liburuak familian', de 12.15 a 13.15 horas. Estos dos últimos clubes serán dinamizados por Amaia Puin.

La inscripción es gratuita y conlleva el compromiso de asistir a las tres sesiones. Las plazas son limitadas y se pueden formalizar hasta el miércoles 8 de octubre a través del formulario https://forms.office.com/e/nK3XDnLu3Q.

En caso de que haya más inscripciones que plazas, se realizará un sorteo. El listado de admitidos se publicará el 9 de octubre en la web de la biblioteca y se notificará por correo electrónico. La ausencia a dos sesiones implicará la pérdida de la plaza.

Taller de Halloween

Por otra parte, la biblioteca organiza un taller especial para celebrar la popular fiesta de Halloween. Este taller, gratuito y diseñado para niños y niñas, busca fomentar la creatividad y la participación a través de manualidades, disfraces y mucho más.

El taller se llevará a cabo durante cuatro jueves consecutivos de octubre, en un horario de 17.30 a 18.30 horas. El 9 de octubre se trabajará el maquillaje de cara con motivos de Halloween; el 16 de octubre se disfrutará con la creación de guirnaldas y otros adornos decorativos; el 23 de octubre se jugará al diseño y confección de disfraces y caretas y el 30 de octubre, se llevará a cabo la segunda sesión dedicada a los disfraces y caretas. Se llevarán a cabo en la tercera planta de la biblioteca.

El taller está dirigido a menores nacidos en los años 2014 y 2015. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta el lunes 6 de octubre a través del formulario en línea:https://forms.office.com/e/VrfJygbADf. Las plazas son limitadas.

En caso de que el número de inscripciones supere las plazas disponibles, se realizará un sorteo para asignar los lugares. Se dará preferencia a los empadronados en Ermua y a quienes no hayan participado en la edición anterior.

La biblioteca pone el material

El listado de admitidos se publicará el 7 de octubre en el tablón de anuncios de la página web del ayuntamiento y se enviará por correo electrónico a todos los inscritos.

También es necesario un compromiso de asistencia. Quienes obtengan una plaza se comprometen a asistir a la totalidad de las sesiones. No acudir a dos sesiones supondrá perder la plaza, en favor de las personas en lista de espera. Además, pasarán directamente a la lista de reserva en la próxima actividad organizada por la biblioteca en la que se inscriban, cuando haya más inscripciones que plazas.

La biblioteca proporcionará todo el material necesario para las actividades de halloween.

