Artarrai celebra mañana una comida por su 50º aniversario La jornada de celebración contará una triple ascensión a Urko, Oiz y Egoarbitxa y la comida con una romería

El club de montaña de Ermua, Artarrai, conmemorará mañana por todo lo alto su 50 aniversario, en un encuentro que tratará de reunir a todas las personas que han formado parte de la entidad a lo largo de su historia.

Las actividades con motivo de esta celebración se han repartido durante varios meses en la villa. La programación de la jornada festiva de mañana comenzará a las 8.00 horas con una ascensión simultánea a Urko, Oiz y Egoarbitxa, que partirá desde la plaza de Patxi. Posteriormente, a partir de las 15.00 horas, se llevará a cabo una comida popular con romería en la plaza del mercado, con el objetivo de congregar a todos y todas las 'mendizales' que han pasado por la asociación ermuarra.

Artarrai cuenta actualmente con 630 personas socias y mantiene una intensa actividad a lo largo del año con propuestas centradas en la montaña y diseñadas para satisfacer diversos gustos. Entre estas actividades se encuentran travesías, excursiones de fin de semana, descenso de cañones, salidas a la nieve con raquetas, recorridos en bicicleta todo terreno (BTT), actividades infantiles, solidarias, charlas, cursos variados de formación, GPS, trámites en la Federación y alquiler de material, siguiendo la dinámica mantenida durante los últimos cincuenta años.

Una historia de medio siglo

Según recoge Artarrai en su web, la historia del club se remonta a comienzos de la década de los 70, cuando un grupo de montañeros y montañeras de Ermua fundó el club con el nombre de Artarrai Mendi Taldea, en referencia al pequeño monte ubicado en la falda de Urko sobre el barrio de Santa Ana. En esas fechas se instaló el primer buzón, realizado por Jose Felix Igartua, en un ambiente festivo acompañado de dantxaris y txistularis.

La primera sede de la entidad fue Matxinen Etxea, cerca del probaleku, pero un incendio, años después, acabó con el edificio y con gran parte de la información y documentación del club.

Como consecuencia, Artarrai M. T. desapareció hasta que, a principios de los 80, otros montañeros decidieron reabrirlo. En esta nueva etapa, el club tuvo su sede en Erdikokale, en los locales de Joxebenta, hasta que se trasladó a Gure Etxea en el barrio de Ongarai. También pasaron por la segunda planta del colegio Teresa Murga, encima de la biblioteca, y actualmente se reúnen en el local de la ermita de San Antonio los jueves, en horario de 19.15 a 20.30 horas.

En 1992 se readaptaron los estatutos a la legislación vigente. El 5 de octubre de 1997, con motivo de la celebración de la quinta Semana Cultural de Montaña, se sustituyó el antiguo buzón de Artarrai, ya muy deteriorado, por uno nuevo. Posteriormente, el 31 de mayo del 2009, se colocó una casita metálica que hace de buzón y otra figura de mayores dimensiones con forma de amortiguador, en referencia a la actividad económica de la automoción, muy extendida en Ermua. El buzón de acero inoxidable fue fabricado por Jose Ramon Egaña Ugarriza 'Motri'.