Yurena cuenta en 'El Hormiguero' sus dos intentos de suicidio

B. Vergara Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

'El Hormiguero buscó rápido sustitutos para Pedri y Ferrán Torres, los dos jugadores del Barcelona que, por problemas de agenda, no pudieron acudir al programa de Antena 3. En su lugar ha acudido Yurena, que ha vuelto a la actualidad gracias a la serie 'Superstar', uno de los éxitos de la plataforma Netflix de este verano.

«Tenía muchísimas ganas de estar contigo. Es un honor y un halago», ha afirmado nada más sentarse en la mesa junto a Pablo Motos, que ha metido la pata al llamarle Tamara, un nombre que «odia» la cantante. La entrada al plató lo hizo al ritmo de una de las canciones que le han hecho famosa, 'No cambie, no cambie'. El presentador le ha preguntado sobre dicho tema. Una canción que le trae «muy malos recuerdos». «La detesto», ha afirmado. Yurena dice que en esa época hubo «muchas polémicas». De hecho, califica a la gente como «seres», ya que dijeron sobre ella «lo que no está escrito». «Por eso no la soporto», ha añadido. A pesar de ese odio a ese single, le han recordado que esa canción estuvo por delante de Madonna o Back Street Boys en la lista de éxitos.

No obstante, sí tiene una canción que le trae buenos recuerdos. Se trata de 'A por ti', que fue extraida de su primer álbum que grabó en 1993.

Yurena también ha hablado de las «vejaciones» y «humillaciones» que tuvo que soportar durante casi cinco años. Fue durante la época de 'Crónicas Marcianas'. Un «linchamiento», ha afirmado, que no solo vivió durante el programa, sino fuera de él. De hecho, ha recordado las dos veces en las que intento suicidarse. «Intenté quitarme la vida dos veces», ha afirmado la cantante, quien ha explicado que fue su madre quien «me salvo la vida». Visiblemente emocionada, ha hecho un llamamiento: «Por nada del mundo, ni por nadie, por más oscura que sea la vida, nada ni nadie, no hay que pensar en quitarse la vida».

La artista ha explicado cómo intentó quitarse la vida. «Cogí unas pastillas y tomé muchas», ha afirmado. La primera vez, cuando ingirió menos cantidad, estuvo «menos grave». Le tuvieron que llevar al hospital y le realizaron un lavado de estómago. Al consegurilo, trató de hacerlo por segunda vez. «Intentaba descansar, porque aquello era insufrible», ha afirmado.

Motos le ha preguntado por su madre, la señora que se hizo famosa por un vídeo en el que se le ve golpeando a un paparazzi con un bolso. Se llegó a decir que tenía un ladrillo en el interior. Yurena afirma que su madre «la defendía siempre» y que en ese momento trató de hacer lo mismo ante ese hombre, «un ser despreciable, inhumano».

El presentador hacía hincapié sobre «el invento» que llevaba dentro del bolso. «¿Es cierto?», le pregunta ante las risas del plató. A Yurena no le hace gracia. Entonces es ella la que hace la pregunta a todos: «¿Alguien vio el ladrillo?». «No se ha podido demostrar, han pasado 25 años y jamás ha existido», ha subrayado.