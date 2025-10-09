La vizcaína Valeria Ros reaparece en 'La Revuelta' y reconoce que metió «mucho la pata» La cómica getxotarra llevaba meses sin salir en el programa y se había especulado con su despido

Silvia Osorio Jueves, 9 de octubre 2025, 10:16 | Actualizado 10:27h.

Valeria Ros sigue como colaboradora de 'La Revuelta'. Los invitados de este miércoles de David Broncano fueron Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, que presentaron 'La Suerte', la nueva serie de Disney+. Después, apareció en escena la humorista getxotarra que llevaba meses desaparecida del programa, motivo por el que se especuló con su despido. Sin embargo, la cómica vizcaína no se ha desligado del programa de TVE y esta temporada continuará con su sección.

Como es habitual en 'La Revuelta', presentador y colaboradora no tuvieron reparo en abordar la polémica que se generó en torno a su continuidad. «¿Queréis salseo? ¿Lo cuento todo?», comenzó diciendo Valeria nada más irrumpir en el escenario. La propia cómica, que participa en la décima edición de 'MasterChef Celebrity', ya desmintió en el Festival de Televisión de Vitoria que fuera despedida de forma fulminante. Pero reconoció, en modo broma, que ella misma llegó a dudar, porque su novio trompetista aparecía más que ella y «a lo mejor estabais esperando a que me fuera yo para no pagarme el despido», vaciló a Broncano.

No obstante, en esta inesperada reaparición, la getxotarra admitió errores. El humor de la vizcaína no siempre fue entendido por el público y tuvo que aguantar críticas en redes sociales. «Es verdad que metí muchas patas, que nunca te he visto reírte conmigo y que no he hecho la sección», reflexionó Valeria Ros junto al jienense.

Sin embargo, la colaboradora cree en las segundas oportunidades. Y, por eso, anunció que ha salido a la calle camuflada para preguntar qué opinan de ella, como el famoso experimento social que 'El hormiguero' hizo con Rosalía. «Se te dio por muerta, por Grison y los medios. Volviste de la nada, vamos a ver», zanjó el presentador.