El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez en 'La Revuelta': «Seguís siendo igual de gilipollas»

Los actores presentaron 'La Suerte', la nueva serie de Disney+ que se estrena este jueves, 9 de octubre

Marina León

Marina León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:51

Comenta

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez llegaron el miércoles a 'La Revuelta' para presentar 'La Suerte', la nueva serie de Disney+ que se estrena este jueves, 9 de octubre. Pero primero, los regalos. Óscar le llevó a Broncano kiwis de su propia finca. «Es una fruta climatérica, madura una vez la arrancas del árbol», contó el actor.

Ricardo Gómez, que con solo siete años debutó en la pequeña pantalla en 'Cuéntame cómo pasó', donde dio vida al benjamín de la familia, Carlos Alcántara, se estrenó como invitado en el programa de La 1. «Es fuerte porque tú has nacido en Televisión Española», comentó Broncano. «El otro día me dijeron que ya soy de la vieja escuela, porque nadie ha trabajado con Tony Leblanc, Fernando Fernán Gómez y con los de 'Élite'», añadió entre risas. Eso sí, el actor de 30 años sí que estuvo en varias ocasiones en 'La Resistencia'. «Me consuela que seguís siendo igual de gilipollas. Creía que igual habíais cambiado», bromeó.

En cuanto a la nueva serie protagonizada por los actores, cuenta la historia de un torero, un taxista de izquierdas y una serie de casualidades que llevan a un retrato y un entendimiento entre las dos Españas: «Nos vamos a ver todos reflejados, porque no hay solo dos extremos», apuntó Jaenada. «El clima de polarización política está convirtiendo en un estigma que seamos diferentes, cuando deberíamos aprender de esa diferencia», añadió. «Es una serie que no está a la orden del día y que se desmarca de lo habitual», apuntó Ricardo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  3. 3

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  4. 4 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  5. 5

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  6. 6 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Óscar Jaenada y Ricardo Gómez en 'La Revuelta': «Seguís siendo igual de gilipollas»

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez en &#039;La Revuelta&#039;: «Seguís siendo igual de gilipollas»