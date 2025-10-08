Óscar Jaenada y Ricardo Gómez en 'La Revuelta': «Seguís siendo igual de gilipollas» Los actores presentaron 'La Suerte', la nueva serie de Disney+ que se estrena este jueves, 9 de octubre

Marina León Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:51 Comenta Compartir

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez llegaron el miércoles a 'La Revuelta' para presentar 'La Suerte', la nueva serie de Disney+ que se estrena este jueves, 9 de octubre. Pero primero, los regalos. Óscar le llevó a Broncano kiwis de su propia finca. «Es una fruta climatérica, madura una vez la arrancas del árbol», contó el actor.

Que @oscarjaenada dice su email y se queda tan tranquilo el tío. Es maravilloso cómo los invitados entran al escenario y ya pierden la cabeza. #LaRevuelta Espero que sea mentira porque le van a caer buenas suscripciones random. pic.twitter.com/CyDBPlZ5lc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2025

Ricardo Gómez, que con solo siete años debutó en la pequeña pantalla en 'Cuéntame cómo pasó', donde dio vida al benjamín de la familia, Carlos Alcántara, se estrenó como invitado en el programa de La 1. «Es fuerte porque tú has nacido en Televisión Española», comentó Broncano. «El otro día me dijeron que ya soy de la vieja escuela, porque nadie ha trabajado con Tony Leblanc, Fernando Fernán Gómez y con los de 'Élite'», añadió entre risas. Eso sí, el actor de 30 años sí que estuvo en varias ocasiones en 'La Resistencia'. «Me consuela que seguís siendo igual de gilipollas. Creía que igual habíais cambiado», bromeó.

En cuanto a la nueva serie protagonizada por los actores, cuenta la historia de un torero, un taxista de izquierdas y una serie de casualidades que llevan a un retrato y un entendimiento entre las dos Españas: «Nos vamos a ver todos reflejados, porque no hay solo dos extremos», apuntó Jaenada. «El clima de polarización política está convirtiendo en un estigma que seamos diferentes, cuando deberíamos aprender de esa diferencia», añadió. «Es una serie que no está a la orden del día y que se desmarca de lo habitual», apuntó Ricardo.