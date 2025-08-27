Una vaquilla embiste a un reportero de ETB en directo durante las fiestas de Sesma El periodista y sus compañeros de plató se tomaron con humor la anécdota

G. C. Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:49

Son las cosas del directo. Un reportero de ETB acabó en el suelo tras ser embestido por una vaquilla mientras realizaba en la plaza una cobertura en vivo de las fiestas de Sesma. Una anécdota que desató las risas en el plató y que no pasó a mayores.

El protagonista de la escena es el periodista Xabier Eguía, que forma parte del equipo que conforma el magacín 'Quédate', presentado por Leire Torre y que se emite en ETB 2 todas las tardes, de lunes a viernes. Cuando está hablando en directo cerca de la barrera, un mozo coge al reportero en brazos y le lleva al centro de la plaza. «¡Uy!», exclama la conductora del espacio cuando ve que el animal corre hacia su compañero. Acaba cabeceado y en el suelo. Eso sí, en todo momento se ve que no corre peligro alguno.

«Me he jugado el pescuezo», presumía con cierta guasa ya de pie. «Tampoco tanto», le quitaba mérito el vecino. Al comunicador el público le aplaudió mientras subía los brazos en alto y hacía una reverencia. «Me ha subido el PH navarro y aquí me quedo», sentenciaba el Eguía.

Un reportero del programa Quedate de ETB2 acaba en suelo por una vaca en #Sesma #Navarra y después el publico le ovaciona y aplaude. pic.twitter.com/KmWykoF6hM — Festaro/Auzo News (@AuzoNews) August 27, 2025

La televisión pública vasca hizo ese directo en el municipio navarro de Sesma con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Señora la Virgen de Nievas. Los festejos comenzaron el pasado viernes y se prolongarán hasta este jueves 28 de agosto.