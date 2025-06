TVE vuelve a cancelar la emisión de 'La familia de la tele': tampoco habrá programa este viernes

A. Mateos Viernes, 13 de junio 2025, 12:56 Comenta Compartir

Los espectadores de 'La familia de la tele' vuelven a quedarse sin programa este viernes. TVE ha decidido cancelar la emisión de hoy por los mismos motivos que la suspendió ayer: la actualidad política está por encima. TVE emitió ayer un informativo especial para abordar la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE y retransmitir la posterior rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al informativo le sucedió el programa de actualidad política, 'Malas lenguas'. Y este último espacio, ubicado en la parrilla de La 2, obtuvo tan buenos datos de audiencia que hoy TVE repite fórmula. El programa que dirige Jesús Cintora se emitirá este viernes a partir de las 15.55 horas en La 1, a la misma hora que debía emitirse 'La familia de la tele', y tendrá una segunda parte a partir de las siete de la tarde en La 2.

No obstante, según publican diferentes medios especializados en televisión, esta no sería la cancelación definitiva del programa de María Patiño, Belén Esteban y compañía. El adiós del nuevo 'Sálvame' es un hecho y se producirá en cuestión de semanas -aunque no hay fecha concreta-, pero el lunes volverá a su horario habitual en La 1.

La decisión de RTVE de suprimir el espacio producido por La Osa -antigua 'Fábrica de la tele'- llega tras el fallido intento de reflotarlo con recortes y adaptaciones de horarios. Al presidente del ente público, José Pablo López, no le ha temblado ahora la mano al ver que esta misma semana los documentales y el concurso 'Saber y ganar' de La 2 superaban los datos de audiencia de 'La familia de la tele'.

Y como las comparaciones suelen ser odiosas, ayer el programa de Cintora superó con creces los datos obtenidos por 'La familia de la tele' en su mes y medio de emisión. El programa de actualidad política obtuvo 744.000 espectadores y anotó un 10,2% de cuota de pantalla, si bien es cierto que este dato se marcó en un horario más tardío y con más público conectado a la televisión. Así, los datos que arrojen los audímetros este viernes pueden ser la prueba definitiva para adelantar la cancelación del programa de Patiño.