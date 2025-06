Primera reacción en 'La familia de la tele' tras conocerse la cancelación del programa: «¿Oye, qué va a pasar?»

A.M. Jueves, 12 de junio 2025, 18:06 Comenta Compartir

El día que más gancho podía tener 'La familia de la tele' tras conocerse que RTVE cancelará el programa, la dimisión del número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha hecho saltar por los aires la programación de La 1 y los espectadores se han quedado sin su ración diaria de prensa rosa.

Todas las miradas estaban puestas en los presentadores y colaboradores de 'La familia de la tele'. ¿Qué dirían al respecto? Los espectadores que a eso de las 15.30 horas estaban conectados a la plataforma RTVE Play han podido escuchar la reacción de Alba Carrillo. «¿Oye, qué va a pasar? ¿Se cancela esto?», se escucha que le dice a un compañero sin darse cuenta que tiene el micrófono abierto.

En ese momento, el programa se encontraba en la fase previa que siempre se emite online antes de comenzar con el directo en La 1. Pero a diferencia de otros días, y con motivo del terremoto político desatado en el seno del PSOE, el capítulo de este jueves se ha desarrollado por completo a través de RTVE Play.

Solo Carillo ha hecho mención a la noticia que se ha conocido a primera hora de esta tarde. Y según se puede intuir, lo ha hecho a modo de sorpresa absoluta por el contenido de la misma. De hecho, su propio compañero Javi de Hoyos trataba de echar balones fuera sabiendo que estaban en directo. «No, no, todavía no hay nada, no es real lo que sale», le responde.

Ya después, durante la emisión de 'La familia de la tele', ni los presentadores ni los colaboradores han querido hablar sobre el asunto. Sería la segunda vez que se enteran a través de los medios del fin de su programa. Durante su etapa en Telecinco, una de sus principales quejas fue que conocieran el final de 'Sálvame' por la prensa.

Todavía falta por saber cómo y cuando se va a producir la cancelación. Hay dos opciones encima de la mesa: un cierre inmediato después de que saltase la noticia o esperar al arranque del Tour de Francia el próximo 5 de julio. El contrato de 'La familia de la tele' está en vigor hasta el día 18 de ese mes, pero La 1 está obligada a emitir la gran vuelta francesa, por lo que debería desplazarlo sí o sí. Es la opción más razonable, teniendo en cuenta que así se ahorra el problema de buscar un sustituto para el magacín.