La confesión de Belén Esteban tras un mes para olvidar en 'La familia de la tele': «Lo he pasado mal»

G. Cuesta Jueves, 12 de junio 2025, 08:33 Comenta Compartir

No ha sido un primer mes de vida fácil para 'La familia de la tele'. Sus primeros datos de audiencias no fueron buenos y según avanzan las semanas no parece que vayan a encauzarse a pesar de las modificaciones y tijeretazos de RTVE. Sin ir más lejos, este martes el programa de La 1 se marcó el segundo peor dato desde su debut. Una situación que no está siendo nada fácil para los trabajadores del magacín, tal y como han confesado sus presentadoras durante la fiesta por los diez años de Netflix en España.

«No está siendo nada fácil», reconocía María Patiño, «acostumbrada a estar en programas de éxito» como 'Sálvame' o '¿Dónde estás corazón?'. El batacazo en esta nueva aventura televisiva está siendo difícil de digerir. «La vida real probablemente sea esto», confesaba en declaraciones a Europa Press. La conductora reconocía la debilidad del proyecto y hacía «autocrítica», aunque apuntó a cierta inquina desde los medios de comunicación. «Jamás había visto tanta fijación por un programa que aparentemente tampoco está destacando, y eso es llamativo porque ha habido programas a los que les ha costado estabilizarse igual que a nosotros».

En la misma línea hablaba la tertuliana Belén Esteban. Cuando el programa empezó a flaquear, amagó con marcharse. «Lo he pasado mal. No me quería ir definitivamente, pero sí quería como un momento de decir basta. Pero cuando tengo que estar, pues tengo que estar». Fueron los productores los que la convencieron para que aguantara. Eso sí, Esteban intenta relativizar la situación. «Mis padres me enseñaron a perder antes que ganar. Eso me ha hecho una mujer feliz».

También se mojó Inés Hernand, presentadora junto a Patiño y Aitor Albizua. «Ningún trabajo ni es definitivo ni es definitorio. Al final todas las carreras pasan por muchas fases, incluso el propio programa está pasando por muchas fases y nos encontramos en un momento de pequeña estabilidad. Estamos intentando enganchar audiencia, pero, sobre todo, estamos muy agradecidos de la oportunidad», confesaba. «Estamos dando un 300% para entretener al público», prometía.