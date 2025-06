Triple expulsión a las puertas de la final en 'El Conquistador del Caribe'

Joseba Fiestras Martes, 10 de junio 2025, 01:41 Comenta Compartir

Ante la inminente final de 'El Conquistador del Caribe', las estrategias a la hora de nominar son protagonistas. Marcela, Carra y Ari discutían sin parar porque no se ponían de acuerdo a la hora de condenar a alguien. «Voy a ser fiel a mis principios», proclamaba Carra dejando claro que Ratxel era su objetivo. «Porque me ha dicho lo que me ha dicho», argumentaba enfadada ante las palabras de la electricista de Barakaldo que, sin querer o no, cuestionó la prueba de la cocinera de Portugalete. «No me ha regalado nadie toda la aventura que me he hecho y estoy hasta las pelotas de peña que me hace sentir menos. Y no me da la gana», sentenciaba Carra. «Vamos a dejar de ser hipócritas», zanjaba. Marcela optaba por Jontxu o Álex, pero Ari apoyaba la tesis de Carra, por lo que todo apuntaba a que Ratxel iba a ser la siguiente duelista.

En Alcatraz, las ya nominadas, Raquel y Maider, especulaban sobre con quién iban a batirse, al tiempo que lanzaban alguna que otra pulla ante las votaciones de sus compañeros. «Lo que está cada vez más claro es que cada uno lucha por su culo», lanzaba Álex antes de irse a dormir. Y punto en boca. El campamento rico no era precisamente un remanso de paz. «Eres insoportable», catalogaba Ari a Marcela. Está se revolvía. «Tonterías dirás tú. No quiero hablar más», remataba dolida. Ari no se callaba. «Marcela, mira, no vuelvas a dirigirme la palabra porque no te soporto», aseguraba. «Yo a ti tampoco», devolvía la aludida. Y se rompía poniéndose a llorar.

Todas las estrategias estallaron al juntarse. Al ver que habían nominado a Raquel, Carra y Ari condenaron a Jontxu, mientras el voto de Marcela iba para Álex, aunque ya no servía. Carra acusó a Jontxu de traicionarle y el joven no tragó. «Deja hablar, tía, que no dejas hablar. Que tienes cuarenta años y parece que tienes dieciséis», reprochaba Jontxu exaltado. Carra torcía el gesto. «Esto es la puta guerra, se acabó y ya está», resolvía Marcela.

«No hemos dicho nada durante toda la aventura porque teníamos un pacto, pero ahora que ya no hay pacto, a mí me la suda. Es una manipuladora y punto. Intenta manipular a todos y si no salen las cosas como ella quiere, mal. Y empieza a llorar», acusaba Jontxu apuntando a Carra que enjuagaba sus lágrimas en una esquina.

El duelo más temido aguardaba a los nominados. Los palos borrachos significaban la continuidad o no del trío. Había que coger los banderines del poste correspondiente, ubicados a distintas alturas, y utilizando para el complejo ascenso unos bulones solo con las manos, ni piernas, ni axilas, ni codos. «Es muy duro», calificaba Jontxu. «Para mí, es imposible», acataba Raquel. Y la tercera en discordia, Maider, asentía al mirar de frente el reto. «Duro, difícil y complicado», definía. Está, por lo menos, opinaba que había que intentarlo. La hazaña era impensable y ninguno pasaba del primer tramo. Tras la primera media hora, Patxi Alonso informó de que les quedaban quince minutos y si alguno llegaba al primer banderín, se quedaba. Pero ni por esas. Lo intentaron hasta el final, unos más que otros, pero no hubo manera. Triple expulsión a las puertas de la ansiada final.