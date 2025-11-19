El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tremendo enfado de Ramón García por el retraso del prime time: «¡Una vergüenza!»

El presentador bilbaíno estalla por la actual distribución de las franjas de la noche

G. C.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

A Ramón García no le hace precisamente gracia el retraso de los programas de la noche. Mostró su cabreo sobre el tema en 'En compañía', su programa de Castilla-La Mancha Media, donde esgrimió que es «auténtica vergüenza» el retraso del prime time, el horario estelar pensado para las principales apuestas de las cadenas.

«Alguien debería cambiar los horarios de la noche en la televisión. Lo digo en general», defendía. Y se iba encendiendo según avanzaba su alegato. «Es una auténtica vergüenza que los programas empiecen a las once y pico de la noche. ¡Una vergüenza!», arremetía contra un escenario que responde al auge de los contenidos en access prime time.

«¿Cómo quieren que conciliemos el trabajo por la mañana si un programa termina a la una y media o a las dos de la madrugada?», insistía. Alfonso Arús, en su programa 'Aruser@s', coincidía al incluir este momento en su recopilación de 'zascas'. «Bueno, es que tiene toda la razón», zanjaba.

Es algo que el presentador bilbaíno vivió, por ejemplo, este último verano con el Grand Prix. Esa última edición comenzaba casi a las once de la noche, después de 'La Revuelta', en lugar de abrir esa franja a las diez, como era habitual. Cuando Broncano se fue de vacaciones, pasó a emitirse algo antes, a las diez y media.

