La sorprendente confesión de Verdeliss tras completar siete maratones en siete días: «No me duele nada»

Gabriel Cuesta Viernes, 7 de febrero 2025, 21:03 | Actualizado 21:23h.

Con la piel ligeramente quemada y ciertas rozaduras en la cara, la influencer navarra Verdeliss se ha dirigido a sus seguidores a través del primer vídeo que publica en Instagram tras ganar en la general del World Marathon Challenge, el reto de completar siete maratones en siete días. Estefanía Unzu, su nombre real, lucía un conjunto deportivo verde y desde el hotel lanzaba una sorprendente confesión. «No me duele nada. Más que nunca, esta máquina (en referencia a su cuerpo) es una maravilla», presumía.

La afirmación llegaba cuando la creadora de contenido prometía que «voy a seguir cuidando este cuerpito» tras vencer a sus 60 rivales. «Quizás no lo parezca, pero yo me regulo un montón». Asegura mirando a cámara que ha terminado «cansada, pero no dolorida». «Es un chasis increíble», remata tras completar la gigantesca prueba en un promedio de 3 horas y 18 minutos por maratón, venciendo en la general de cinco de las siete pruebas. En total, 295 kilómetros que, en realidad, se completaron en menos de seis días. Comenzó el viernes en la Antártida y terminó este jueves por la mañana hora española en Miami. Las cuentas están claras.

«No me duele nada. No me duelen las caderas, no me duelen las rodillas... Nada a nivel articular. El cuerpo me ha respondido maravillosamente. Lo único que noto es fatiga en los cuádriceps. No me ha dado un calambre y eso que he competido en condiciones de extrema humedad y calor». «La vida son dos días y hemos gastado uno. Lo he disfrutado, me he divertido, he sufrido como una bellaca... Y he sabido resucitar y recomponerme. Cuando regrese a España, volveré un poquito a la rutina», reflexionaba.

La influencer dio gracias «de corazón» a todas las personas que le apoyaron. «Me siento súper afortunada, y privilegiada. Estoy abrumada. Siento estar desconectada... pero eran un montón de mensajes y notificaciones. Ha sido una película, he disociado. Estoy vacía de energía, pero llenita de amor», respondía ante las muestras de cariño.

Verdeliss puso sobre la palestra la dificultad de adaptarse a diferentes horarios, temperaturas, alturas... «No se adapta. Duermes dos o tres horas como mucho en el avión. Es una pasada el ritmo circadiano». La corredora piensa que «está muy guay» la ultra distancia, pero «quiero correr no mejor, sino más». «No voy a por un objetivo o una marca. Quiero dosificarlo y cuidar este cuerpito. Es muy salvaje».

