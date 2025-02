Verdeliss, campeona del reto de los siete maratones pese a la tremenda pájara en la última carrera de Miami: «No he parado de vomitar» La japonesa Tomomi Bitoh ha resultado vencedora de la séptima prueba, si bien no ha superado a la navarra en la general

Ha sufrido. Y mucho. Pero Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ha logrado su objetivo con creces. La navarra se ha convertido este jueves en la primera mujer vencedora absoluta del VIII World Marathon Challenge, un desafío que ha llevando a medio centenar de corredores a completar siete maratones en siete días consecutivos por todo el mundo.

Eso sí, a la creadora de contenido, de 39 años y madre de ocho hijos, ganó en las seis primeras carreras, pero pinchó en la última, la que se ha celebrado este jueves en Miami. No entró primera en meta, lo hizo la japonesa Tomomi Bitoh, que ha liderado la prueba desde el primer cuarto. Verdeliss iba más de 4 minutos por detrás de la nipona. No obstante, la navarra llegaba a Miami con un 'colchón' de 59:23 minutos sobre Bitoh, por lo que, pese a sus malas sensaciones, no ha visto peligrar su triunfo en la general.

Cabe reseñar que estaba previsto que la carrera de hoy acabase tras el amanecer en la capital de Florida, pero finalmente se ha adelantado unas horas la salida por lo que los participantes, al igual que ocurrió en la tercera prueba en Perth (Australia), han tenido que completar los 42,19 kilómetros por la noche.

Ampliar Tomomi Bitoh felicita a Verdeliss.

Tomomi Bitoh ha firmado en la séptima y última maratón un tiempo de 3h1:56, mientras que Verdeliss a pasado por meta veinte minutos después. Por debajo de sus seis marcas anteriores. En la Antártida invirtió 3:38:53; en Ciudad del Cabo 3:10:14; en Australia 3:10:30; en Dubái 3:09:46; en Madrid, con 3:11:30; y en Latinoamérica ha vuelto a ganar con 3:12:20 segundos. Todo ello con los problemas que van apareciendo en los maratones. En Asia, por ejemplo, tuvo malestar en el estómago y se vio obligada a parar, hacer «un 'pit stop' en el baño». En la capital de España fueron los cuádriceps, un contratiempo que sufren muchos competidores. Este jueves, le ha tocado sufrir mucho, hasta el punto de que a mitad de prueba se la veía exhausta en un avituallamiento. «No he parado de vomitar», ha llegado a revelar al terminar la carrera.

Verdeliss celebró el triunfo tumbada en el césped, a pocos metros de la meta. Allí acudió a abrazarla su rival japonesa. También la felicitaban multitud de seguidores, que han seguido su reto día a día, ya fuese en directo o a través de las redes sociales.

Esta hazaña, que a ella le ha costado 39.000 euros, tiene carácter benéfico. Verdeliss recauda fondos para una niña de seis años llamada Claudia, que padece el Síndrome de Menke-Hennekam. Esta enfermedad es hereditaria y se da por la malformación del sistema linfático. Es muy poco frecuente. Además de Claudia la sufren 80 personas más en el mundo, por lo que la investigación para el tratamiento necesita de muchos fondos para avanzar con firmeza. Así que Verderliss se ha puesto las playeras y se ha propuesto hacer siete maratones seguidos por el mundo en busca de fondos a través de la plataforma www.gofundme.com.

