El sobrecogedor relato del actor Jean Reno: «Tengo que mirar más a mi familia porque voy hacia la muerte»

El actor Jean Reno visitó anoche 'El Hormiguero' en calidad de novelista. El francés acaba de publicar su primera novela, 'Emma bajo el cielo de Omán', y ha escogido el programa de Pablo Motos para presentarlo al público español. Por ahora, solo se ha publicado en francés pero está en vías de traducción para otros quince países, entre ellos España.

La ficción narra la historia de amor entre una mujer y el hijo de un alto cargo del gobierno de Omán. «Emma es pequeña, rubia y tiene un don con las manos. Es masajista. Las manos conectan el corazón con la mente. Más que erotismo, en este libro hay amor y puedes ver cómo el amor cambia la vida. Es un hecho. A mí me pasó. Encontrar a alguien cambió mi vida y quería escribir sobre eso», contó el protagonista.

Reno, de padres andaluces exiliados durante la Guerra Civil, se casó por tercera vez en 2006. El actor asegura que le gusta visitar España a menudo. De hecho habla un perfecto castellano. A sus casi 77 años -los cumplirá el 30 de julio-, Reno afronta la última etapa de su vida con una asombrosa valentía. «Un día me voy a morir seguramente y ya me bajo para abajo. Soy de Andalucía, tengo seis hijos y ya me dicen que no me juzgan», confesó en 'El Hormiguero'.

El relato del francés sorprendió a Motos. «Miro a la muerte y eso me calma enseguida. No eres más que nadie por ser actor. Un cirujano que te cambia el corazón y te salva la vida es mucho más importante», explicó el actor. «Pienso mucho en la muerte. Así eres más feliz porque le das valor a las cosas. Pienso así y cuanto más avanzo en mi vida, más pienso así», insistió.

La filosofía de Reno resulta un tanto inquietante. El actor aseguró anoche que «tengo que mirar más fuerte y más a menudo (...) a mis amigos, a mis hijos, a mi mujer... Eso es lo más importante». El francés asume que «voy hacia la muerte» y lo vive con tranquilidad.