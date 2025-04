Silvia Intxaurrondo evita el enfrentamiento con Ana Rosa Quintana: «Me encanta que vea mi programa»

Leire Moro Sábado, 26 de abril 2025, 19:02 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

Silvia Intxaurrondo ha respondido con contundencia pero sin entrar en polémicas a las preguntas sobre la competencia matinal con Ana Rosa Quintana. En una entrevista concedida a 'Aquí Catalunya' de La Ser, la presentadora de 'La Hora de La 1' abordó con claridad su visión sobre las audiencias y el supuesto enfrentamiento entre ambas comunicadoras.

«A mí no me molesta, yo también miro las audiencias con lupa», afirmó Intxaurrondo, aunque puntualizó que lo hace no por estar compitiendo contra otra presentadora, sino porque le interesa que su espacio «sea el más visto» ya que considera que es «un programa de calidad» que merece llegar «a todos y cada uno de los espectadores».

Con estas palabras, la vizcaína de TVE quiso desmarcarse del relato de rivalidad mediática que algunos medios han promovido: «Luego está el enfrentamiento ficticio, pero yo no colaboro en él. A mí no me vas a encontrar colaborando en un enfrentamiento con una profesional».

El periodista de La Ser le recordó que Ana Rosa Quintana ha hablado públicamente sobre su programa, a lo que Intxaurrondo respondió con naturalidad y cierta ironía: «Me encanta que opine sobre mi programa y me encanta, sobre todo, que lo vea». Un comentario que resume su voluntad de no alimentar la confrontación y, al mismo tiempo, reafirma la confianza en el trabajo que realiza junto a su equipo.

Cuando se le inquirió si ella ve el programa de Tele5, respondió sin rodeos: «Yo no. No tengo tiempo para verlo. Tengo que salir de mi programa y verlo. Que es, al parecer, lo que hace ella para opinar».

A pesar de la insistencia sobre el tema, Intxaurrondo mantuvo el tono firme pero respetuoso en todo momento. «Me encanta que los espectadores opinen, pero yo no me voy a meter en un enfrentamiento con una compañera, porque, vamos, sinceramente, me parece que no es de nivel», sentenció. Así, la comunicadora de Portugalete vuelve a marcar distancia con las dinámicas de enfrentamiento personal tan comunes en la televisión.