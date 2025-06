Sara Carbonero disfruta de Bilbao, con visita a San Mamés incluida: «La Catedral. Pasada»

Marina León Lunes, 9 de junio 2025, 21:49 Comenta Compartir

Sara Carbonero ha disfrutado de un fin de semana de desconexión en Bilbao. La periodista de 41 años ha publicado este lunes en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes en las que deja claro que ha exprimido al cien por cien su visita a la capital vizcaína. «No perder nunca el norte y la magia de las primeras veces», escribe.

El motivo principal del viaje ha sido acompañar a su hijo Martín a la tercera edición de la AC Cup, el torneo de fútbol base que organiza el Athletic. Un torneo en el que han participado más de 380 equipos y 5.200 futbolistas en las diferentes sedes. La periodista pudo visitar San Mamés. «La Catedral. Pasada», indica junto a una imagen desde las gradas. El primogénito de la periodista juega en el Alevín B del Real Madrid, siguiendo los pasos de su padre como guardameta.

Durante el fin de semana, la familia ha recorrido las calles del botxo y no han perdido la oportunidad de ir al Guggenheim. Un paseo por Uribitarte y una parada obligatoria en el Casco Viejo. Para descansar, han decidido alojarse en el Hotel Carlton, tal y como se aprecia en una de las imágenes en las que aparece Sara frente a la ventana de la habitación y al fondo se ve Moyua.

La comunicadora ha vivido unos días cargados de emociones. La semana pasada cumplió años Lucas, su hijo pequeño, a quien le dedicó una emotiva carta. «Es una suerte inmensa ser tu mamá, aprendo tanto contigo que estas líneas se me quedan cortas para darte las gracias. Los días malos a tu lado no existen. Quien te conoce, lo sabe. Imposible no amarte, mi 'rock star'», señaló en un post de Instagram.