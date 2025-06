La emotiva felicitación de Sara Carbonero a su hijo pequeño: «Por romper moldes y no seguir el camino fácil»

Marina León Martes, 3 de junio 2025, 19:56 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

Sara Carbonero comparte en sus redes sociales algunas pinceladas de su vida personal y este martes ha querido hacer partícipes a sus seguidores de uno de los momentos más especiales: el cumpleaños de Lucas, su hijo pequeño. Como una fiesta continua llena de risas, chistes malos, la casa abierta para todos los amigos, la sonrisa más bonita del mundo tatuada.

Carbonero ha dejado unas líneas escritas en su perfil de Instagram, «para cuando crezcáis un poco y podáis leerlas», cuenta y se refiere a su hijo, que cumple nueve años, como «un alma libre, disfrutón máximo, sensibilidad, generosidad, lealtad, esfuerzo, sacrificio, compromiso... Podría seguir un rato largo definiéndote pero lo mejor que tienes, sin duda, es tu manera de ver la vida», asegura.

Junto al texto, varias imágenes que recorren los momentos más especiales de la vida de su pequeño, desde sus primeros días, dormido plácidamente en brazos de su abuela, junto a su hermano Martín o soplando las velas rodeado de su familia y amigos. «Es una suerte inmensa ser tu mamá, aprendo tanto contigo que estas líneas se me quedan cortas para darte las gracias. Los días malos a tu lado no existen. Quien te conoce, lo sabe», señala.

«Contagias tu ilusión por las pequeñas cosas en cada sitio que vas. Te haces querer. No sigues normas establecidas ni lo que se supone que deberías hacer y eso, entre tú y yo (y toda la gente que me pueda leer) me encanta», confiesa. La periodista desea seguir compartiendo con su hijo momentos inolvidables como «las canciones en el coche que no sé de dónde sacas pero son descubrimientos para mí, tus besos de buenas noches y tus abrazos a la hora en punto antes de irte a dormir», escribe.

Por último, felicita a Lucas por «haber encontrado tu lugar y desarrollado tu personalidad con una fuerza y coherencia poco común para tu edad. Por ser diferente en un mundo de cánones establecidos. Por romper moldes y no seguir el camino fácil». Y desea que cada 2 de junio «te levantes dando saltos en la cama y te acuestes igual. Imposible no amarte, mi 'rock star'», concluye.