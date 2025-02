Salen a la luz supuestos mensajes entre Joaquín y Claudia Bavel, la actriz de Onlyfans con la que pillaron a Iker Casillas

Silvia Osorio Sábado, 22 de febrero 2025, 17:30 Comenta Compartir

Entre futbolistas anda el juego. Claudia Bavel, la actriz y modelo de Onlyfans con la que Iker Casillas fue pillado en Barcelona hace una semanas, habría tratado de mantener un encuentro con el exjugador del Betis, Joaquín Sánchez, una de las leyendas del fútbol español felizmente casado con Susana Saborido.

El programa 'Ni que fuéramos' reveló este viernes supuestos mensajes de Whatsapp entre el gaditano y la actriz de cine para adultos, de 28 años, que habrían sido enviados el 20 de diciembre de 2023 a través de Instagram. En ellos, se muestra el excesivo buen rollo entre ambos teniendo en cuenta que el exjugador del Betis presume de un sólido matrimonio.

Joaquín y Susana Saborido no paran, además, de salir en televisión junto a sus dos hijas. De hecho, recientemente se ha estrenado el documental 'El capitán en América', en el que el exfutbolista y su familia viven el sueño americano.

Los mensajes entre Claudia Bavel y Joaquin💣.#NQFS21F pic.twitter.com/ixM9D9mui1 — TEN TV (@TENtv) February 21, 2025

Según desveló el programa de TEN TV, Bavel le habría enviado una fotografía al exfutbolista, a lo que Joaquín respondió con un comentario que no ha pasado desapercibido: «Me he quedado anonadado», contestó él. En la conversación también se puede leer que el portuense le habría sugerido a la modelo de OnlyFans verse en la Ciudad de Condal durante su estancia en Barcelona por motivos laborales, llegando a proponer una copa en el hotel Colonial. Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse.

Claudia Bavel saltó a la fama tras las fotografías publicadas por la revista 'Diez minutos' de una cita con Iker Casillas. La modelo aprovechó la repercusión de las mismas para acudir a los platós de televisión y revelar las conversaciones, algunas subida de tono, mantenidas con el exguardameta del Real Madrid, quien anunció medidas legales contra ella. «No voy a consentir que el hecho de ser considerado como personaje público no se me respete», dijo en un comunicado pero sin desmentir haber mantenido algún tipo de relación con la joven.

