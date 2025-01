Quién es Claudia Bavel, la modelo de OnlyFans de 28 años a la que relacionan con Iker Casillas

Marina León Jueves, 30 de enero 2025, 12:37 Comenta Compartir

Tras el divorcio de Iker Casillas y Sara Carbonero, han relacionado al exportero del Real Madrid con decenas de mujeres. Desde modelos e influencers como Rocío Osorno o María José Suárez hasta periodistas como Ana Quiles. Hace unos días, la revista 'Diez Minutos' publicaba unas imágenes del exfutbolista acompañado por una joven. Se trata de Claudia Bavel, modelo de OnlyFans de 28 años. Al parecer, ambos mantuvieron una cita en Barcelona el pasado martes 21 de enero.

Este miércoles, la propia Claudia ha dicho ante las cámaras del programa de Telecinco 'TardeAR' que «no puedo negar cosas que aparecen en imágenes». A la pregunta de si después de lo ocurrido ha tenido tiempo para hablar con exportero del Real Madrid, ha asegura que «sí» y que ninguno de los dos están preocupados.

Pero ¿quién es Claudia Bavel? Nacida en la ciudad condal en 1996, ha sido una de las actrices más buscadas en la industria del cine para adultos donde ha trabajado con figuras reconocidas como Nacho Vidal. Como reveló en el pódcast 'Yinyang', comenzó en este mundo tras mudarse a Madrid con 18 años con la intención de participar en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Sin embargo, su paso por el programa presentado por aquel entonces por Emma García fue breve. En una entrevista con Interviú, Bavel desveló el mensaje que recibió: «Siento comunicarte que ya no puedes volver porque Suso (el tronista) no está interesado en tenerte en el programa. Muchas gracias». Fue entonces cuando conoció a Antonio Aguilera, vinculado al sector del porno y se introdujo en la industria. Actualmente su popularidad en redes no para de crecer y acumula casi 245.000 seguidores en Instagram, 130.000 en TikTok.

En cuanto al tan comentado encuentro entre Claudia y el exfutbolista, este se produjo durante un viaje de Iker a la capital catalana para acudir a un evento en una bodega de Vilanova i la Geltrú junto a Luis Figo y Michel Salgado. La conocida revista del corazón relata varias entradas y salidas del hotel donde se alojaba el exjugador de Móstoles. Salieron por separado e intentaron ser discretos.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos. En la primavera del año pasado hubo testigos que los vieron besándose apasionadamente en un restaurante. Según contó el periodista Javi Hoyos, el madrileño había viajado a Lloret de Mar para asistir a un torneo de fútbol en el que participaban sus hijos, y por la noche se trasladó a Blanes, donde cenó con Claudia. «Comenzaron a besarse en mitad del restaurante. Dos horas tardaron en cenar», relató Hoyos.