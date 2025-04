El enfado del técnico del Rangers con sus jugadores antes de recibir al Athletic

Ambiente tenso en el Rangers, que este jueves se enfrentará al Athletic en Glasgow. El equipo encajó su tercera derrota consecutiva en Ibrox. Perdió ... en la Liga contra el Motherwell (1-2) e Hibernian (0-2) y ante el Fenerbahce en la Liga Europa (1-2, aunque se clasificó a penaltis).

Barry Ferguson llegó al banquillo en febrero en sustitución del belga Philippe Clement y su futuro dependerá de lo que suceda esta temporada. Se lo juega todo a la Liga Europa, ya que en la Premiership el Celtic ya se le ha escapado.

A Ferguson no le gustó nada cómo perdió su equipo este sábado ante el Hibernian, tercer clasificado. Estaba enfadado y lo dejó claro en la sala de prensa después de advertir a los presentes que «verán algunos cambios» este jueves, en el partido ante el Athletic.

Ferguson lamentó la actitud de los suyos. «Vi al Hibernian y pensé que quería más que nosotros. Me duele decirlo, pero es lo que es», aseguró. Y avisó a los suyos: «Si la gente comete errores, si está desconectada, si no corre tanto como creo que debería, entonces no van a jugar en mi equipo».

Ferguson está decidido a que lo de ayer no se vuelva a repetir. «Ahora mi trabajo es intentar crear un escenario que evite estas situaciones. Y les diré algo: trabajaré duro para lograrlo», zanjó rotundo.