La desconexión necesaria de Garazi Sánchez

Los malos momentos sirven para hacer reflexiones que pueden arrojar lecturas positivas de cara al futuro. Y es lo que encontró Garazi Sánchez después de ... una lesión de rodilla en 2023 que la llevó a entrar en un bucle. Un túnel del que pudo encontrar la salida gracias a una desconexión digital de la que ahora da su punto de vista con un nuevo proyecto audiovisual denominado 'Modo avión', que Garazi explica como «una reflexión profunda sobre el impacto del miedo, la tecnología y la ansiedad en nuestra vida; y una invitación a detenerse, replantear la velocidad en la que vivimos y a comprender que la verdadera recuperación comienza cuando aprendemos a estar presentes». Un proyecto que se estrenará este lunes y tiene como fin «concienciar del impacto de la tecnología en la salud física y mental», explica Garazi.

Es la segunda incursión en el mundo audiovisual de la surfista vizcaína tras el llamado 'Vergüenza' y que vio la luz en 2022, donde advertía de los efectos sobre el cambio climático. Y ha visto la luz tras un largo recorrido personal. La surfista vizcaína había forzado el cuerpo en busca de su soñada clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en 2023 el cuerpo dijo basta. El tobillo y la rodilla empezaron a dar problemas, los problemas físicos comenzaron a acumularse y tras perderse el preolímpico, la vizcaína vio como se escapaba su sueño olímpico. Una frustración que creció en 2024 durante la celebración de los Juegos y que como resultado tuvo esta reflexión de la deportista sobre el daño que pueden hacer las redes sociales a la salud si no se utilizan de forma adecuada o no se desconecta a tiempo. «No estoy en contra de la tecnología ni de las redes, pero no me estaban ayudando, al contrario, me hacían estar todo el día cuestionándome», relata con crudeza.

De hecho, aquellos momentos supusieron un paso atrás en su recuperación emocional tras los complicados momentos que vivió en 2018, cuando un accidente mientras entrenaba estuvo a punto de acabar con su carrera deportiva. «En aquellos momentos tan complicados, en la recuperación me sirivió pensar sólo en el presente y marcarme pequeñas metas y retos que superar en el día a día, en el proceso. Pero esta vez entré en un bucle donde veía todo negro y el miedo y la ansiedad se apoderaron de mí», admite Garazi. Un paso atrás del que ha salido gracias a una decisión que tomó tras los Juegos con un viaje a México, un lugar que la vizcaína conocía de años atrás y al que recurrió porque pensaba que era el lugar ideal para estar tranquila y cargar pilas. «Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho y no había forma de estar desconectada.

Y eso me llevó a tomar una decisión fundamental para salir adelante. Llamé a mi madre y le dije que iba a estar 15 días desconectada». Un 'modo avión' que le ha devuelto la felicidad. «Se me ocurrió la idea de grabarme para ver mi reacción y me descubrí más alegre, más presente, más humana. Hablaba mejor a los demás y, sobre todo, a mí misma. Cuando ahora veo las imágenes me identifico con esa Garazi feliz que había perdido», refleja a este periódico la surfista vizcaína, de nuevo feliz y llena de ilusiones y proyectos. «Tampoco quiero decir que se deba vivir en una burbuja, pero sí que puedes cambiar tus hábitos para vivir de forma más saludable. Aprovechar tu tiempo, porque para los deportistas es fundamental aprovechar bien los momentos de descanso».

Después de este experimento audiovisual de 16 minutos de duración y de este trayecto, Garazi afirma estar preparada para pelear de nuevo sobre las olas. En agosto tomará parte en el Europeo de surf y arrancará de este modo su carrera en un nuevo ciclo olímpico donde la vizcaína confía en lograr por fin la clasificación para unos Juegos, los de Los Ángeles 2028. Garazi está de vuelta.