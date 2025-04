El agradecimiento de Sofía Arribas, ex de Sophie et Voilà, a la mujer de Iñaki Williams: «Santa paciencia la suya» La diseñadora oficializó la semana pasada la creación de su nuevo atelier de alta costura: Arribas Garamendi

Juanma Mallo Lunes, 7 de abril 2025, 08:47 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

Hace una semana se oficializó una ruptura que era un secreto a voces dentro del mundo de la moda. Sophie et Voilà, la firma vizcaína que dijo 'no' al vestido de novia de Tamara Falcó, se separaba. Tiempo atrás se había especulado con este divorcio, que se produjo en mayo de 2024, pero ha sido ahora cuando se ha convertido en una realidad. Fue a través de la publicación de Sofía Arribas, encargada de la dirección creativa. Anunciaba que se despedía de su «primer hijo»; es decir de la marca de moda que había creado junto a Saioa Goitia. Hablaba también de un nuevo proyecto. «Mañana (por el pasado martes) todo será distinto, pero es alucinante pensar que siempre habrá un pedacito de mí, con mi nombre, recorriendo solo el mundo. Siempre estaré aquí, mirándote a ratitos y sonriendo. Has sido, en tu nacimiento y ahora en tu vuelo, mi mejor decisión. Espero que mañana también tú estés orgulloso de mí», escribía.

Pues bien, unos días más tarde, en una publicación de Instagram en su perfil (@arribasgaramendi) de su «atelier de alta costura y club» ha querido agradecer a tres personas su implicación para el nacimiento de esta nueva firma. Entre ellas, Patricia Morales, la mujer de Iñaki Williams, a la que Sophie et Voilà vistió en su enlace con el delantero del Athletic a principios de junio de 2024. También lo hizo, por ejemplo, en la presentación del documental de los hermanos en el festival de San Sebastián.

Es Morales la encargada digital de la firma. «Le hice sus vestidos de novia y hoy no hay movimiento digital que haga sin consultarle. Santa paciencia la suya. Ella es la prueba viviente de que el vínculo que creamos en el Atelier va mucho más allá de un vestido», ha escrito Arribas. La mujer de Williams tiene en su perfil los bocetos que la desaparecida firma le hizo de sus vestidos de novia. Compartió, del mismo modo, en varias ocasiones el proceso creativo.

Ampliar

También hay menciones a otras dos personas. Una de ellas Kattalin Azurmendi, responsable de experiencia de cliente en Arribas Garamendi. «No tengo claro cuántos años llevo trabajando con @kattalinazurmendi, pero me acuerdo perfectamente de la entrevista que le hice. De cómo sonreía todo el tiempo y hablaba bajito. Me dio tanta paz que supe que iba a ser imprescindible para mí». También a Igone Padura, una artista que vende muebles antiguos renovados. «Toqué a la puerta del instagram de @igone_padura hace unos meses para declararle mi amor por sus piezas restauradas. No nos conocíamos de nada y ahora no concibo el club sin sus obras ni un jueves sin que brindemos con un vinito».