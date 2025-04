Mariscos, arroces y pescados madurados frente al museo

Txema Soria Domingo, 6 de abril 2025, 18:58 Comenta Compartir

Ibon Sáinz de Murieta, que en su juventud fue monitor de natación en Erandio y socorrista en las playas de la comarca, comenzó a trabajar en hostelería con apenas 18 años. Ha estudiado cocina en la Escuela de Hostelería de Bilbao, lo que le ha permitido ejercer como cocinero en diferentes bares y restaurantes de la villa. Además se formó en Imagen y sonido –trabajó en el circuito regional de TVE– y tiene un módulo de ingeniería en Alemania, gracias al cual ha trabajado en ventas para Airbus.

Decidió volver a la hostelería y así en el verano de 2023 comenzó a trabajar en el restaurante Mariskea de Plentzia. Unos meses más tarde abrió en sociedad el Mariskea Museo, frente al Bellas Artes de Bilbao. En diciembre del pasado año, ya en solitario, lo rebautizó como The Bass by Mariskea Bilbao. Se trata de un local especializado en mariscos, pescados y arroces, cuya cocina dirige el propio Ibon. En los fogones le acompañado Paola Silva y al frente de la sala se encuentra el joven David Gil. Cuentan con vivero propio y un expositor de pescados, siempre piezas grandes para compartir, donde elegir 'in situ' el marisco a disfrutar tanto en el propio local –cocidos o a la plancha– como en casa.

En el The Bass se come estupendamente. Dispone de 12 mesas en el interior con capacidad para 48 personas y cuatro mesas en la terraza. Para comenzar el festín ofrecen unas ostras, de cóctel, Fine claire nº2 o Spéciale Claire nº2, almejas a la sartén, mejillones cabreados con un toque picante muy especial, percebes, nécoras XL o quisquillón a la plancha, txangurro a la donostiarra, buey de mar y centollo. Se puede continuar con carpaccio de lubina, fresco, sabroso, con un sabor profundo. Además de carpaccio de gamba roja de sabor muy intenso, tartar de atún rojo con alga wakame y angulas en cazuela (35'00 euros los cien gramos) que se pueden acompañar con huevos y patatas fritas.

Uno de los platos más solicitados es el bogavante con huevos y patatas fritas, que, al igual que la langosta, se puede disfrutar cocido o a la plancha. Respecto a sus pescados, disponen de rey madurado en cámara –Ibon se ha apuntado a esta nueva tendencia, que mejora su textura y sabor–, lubina o rodaballo a la plancha acompañados por un refrito de aceite, vinagre y guindilla.

Los carnívoros pueden optar por carrilleras de cerdo ibérico al vino tinto, solomillo de vaca con foie fresco a la plancha, steak tartar o cordero asado a baja temperatura. Capítulo aparte merecen sus arroces –conviene encargar– como los de entrecot, centollo, rodaballo, con bogavante o de gamba roja. Para finalizar el condumio: tabla de quesos manchegos, tarta de queso con helado de caramelo salado o coulant de chocolate.

The Bass by Mariskea Bilbao Dirección: Plaza del Museo, 3.

Teléfono: 620950792

Instagram: @bassbilbao

Precios: Carpaccio de lubina: 19,95 €.Tartar de atún rojo: 19,95 €. Arroz con gamba roja: 22,95 € por ración.

