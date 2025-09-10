Los roces de la convivencia entre Mika y Pablo López: «Soy un pijo insoportable»

Gabriel Cuesta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:32 Comenta Compartir

Los 'coaches' de 'La Voz' dieron la nota este miércoles en con Pablo Motos. Fue una entrevista a cuatro bandas. Malú y Pablo López ya saben lo que es sentarse en la butaca del 'talent show' frente a los debutantes Sebastián Yatra y el británico Mika, que ha aprendido español. Con este último centró la atención al principio Pablo Motos. «Es la tercera vez contigo, pero es la primera vez que estoy haciendo una entrevista en español. Tengo ganas de hablar. Las otras veces he sido un desastre», se reía en un perfecto castellano.

Palabrotas favoritas de Mika aparte, el presentador intentó tirar de la lengua a Yatra. ¿Novatadas? Y miraron a Malú. «Te has portado muy bien. Tienes un humor más negro que el mío, pero ha sido una maravilla», la absolvía el colombiano. Le cayó también alguna pulla a Pablo López. «Hacerse un Pablo López es que haces la audición a ciegas, hundes el botón, te das la vuelta y no dices absolutamente nada. Y el concursante nos da las gracias y dice 'lo siento, me voy con Pablo López'», explicaba Yatra.

El programa vuelve a antena el viernes 19 de septiembre a las diez de la noche. Este año Malú será la única que puede mutear el micrófono del resto de 'coaches' para que no puedan hablar con los aspirantes. También sigue en vigor la opción de robar a los concursantes. «Nosotros no peleamos mucho cuando dice que es la única equilibrada. No le hago la pelota para no ser muteado, siempre le digo todo de corazón», entraba al trapo Yatra. Eso sí, la cantante asegura fingir un «papel de mala» del que se intenta contener. «Estoy trabajando, ganando el pan también», se justificaba.

«Armas de destrucción»

«Nos tiran cada vez más armas de destrucción masiva entre nosotros», aseguraba López cuando explicaban la opción del triple bloqueo, que paraliza a todos los 'coaches' rivales para dejar el terreno despejado para quedarse con uno de los cantantes. Hasta este año hay aspirantes que no saben que lo son. Acuden como invitados tras haber sido supuestamente descartados en las audiciones y de repente se ven en un escenario con la oportunidad de cantar. «Es la forma más espontánea y cruda de ver un artista», explicaba López. No hay ni prueba de sonido.

Cada uno de ellos lanzó un consejo que le daría a un principiante. López desveló algunos detalles de la convivencia. «Mika es un lord inglés, además de verdad. Le vi una foto en el Instagram... Convivimos mucho juntos en un apartamentito encima del plató. Para conocernos. Me da unos guantazos, tío. Soy algo dejado y se me olvida que estoy con la realeza. Me llama la atención como deje un hueso de aceituna». «Soy un pijo insoportable», se reía el británico, que ha acudido a grandes citas en el Castillo de Windsor. Para rematar, Malú negó ser «la más competitiva» y Yatra presumió de su poder para dormirse «en cuestión de segundos».