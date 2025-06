'La Revuelta' explica el fallido show de Estopa en Callao por culpa de una filtración: «Nos han jodido»

A. Mateos Viernes, 20 de junio 2025, 08:25 Comenta Compartir

'La Revuelta' quería celebrar el cierre de su primera temporada en TVE con un show de Estopa en directo desde la plaza Callo de Madrid. Todo estaba planificado con el Ayuntamiento de la capital y la Policía Municipal pero unas horas antes del programa todo estalló tras una filtración a la prensa. Un titular con las palabras «gran concierto de Estopa» y «cortado el centro de Madrid» obligó a intervenir a las autoridades. Según explicaron anoche Broncano y Ponce, desde la Policía les habían rogado que no se filtrase la noticia porque «estamos preparados para una cosa pequeña, pero no para 10.000 personas».

El evento se canceló por motivos de seguridad, aunque 'La Revuelta' optó por hacerlo finalmente en el interior del teatro Príncipe. Aun así, Broncano y Ponce pasaron facturas. «Era falso, no íbamos a hacer eso exactamente. Eso no iba a pasar», dijo Ponce sobre el corte de tráfico en Gran Vía. Broncano, aunque comenzó algo más cauteloso, se fue calentando: «Nos han jodido una movida que nos da pena porque llevábamos mucho tiempo preparándolo (...) Para mí lo grave, que es lo que creo que ha desencadenado que no se pueda hacer, es que los datos que pone ahí...»

El presentador de 'La Revuelta' trató de explicar que «si la gente escucha 'un gran concierto de Estopa' en el centro de Madrid... igual hay gente de Albacete que dice 'hombre, un gran concierto gratis de Estopa, con La Revuelta y tal, pues me cojo un autobús y me voy para allá'». También aclaró que Estopa no iba a dar ningún concierto: «Venía a hacer una cosa sencilla. Y claro, si de pronto viene gente de fuera, se acumula mucha gente esperando ver a Estopa, que son la hostia, cantan una canción y se van... los apedrean, claro».

Los responsables del formato de La 1 creen que «no había mala intención» al publicar la noticia pero lamentan el titular de la información. «Nos dijeron esto, nosotros somos responsables y lo paramos«, zanjó Ponce, que trató de destensar el ambiente con una broma: «Podemos decir que al parar lo de Callao se ha perdido el espectáculo, hemos salvado vidas».

A continuación, ambos pasaron a desvelar punto por punto el show que tenían previsto. El equipo de 'La Revuelta' hubiese salido del teatro Príncipe en dirección Callao acompañado del resto del público presente ese día en el teatro. Por el camino tenían planeado hacer varias paradas con diferentes shows; batucadas, majorettes, Ignatius Farray, Lalachús... Hasta llegar a Callao.

Allí en pleno centro de Madrid se emitiría un vídeo de Estopa explicando que habían tenido que cancelar el viaje a última hora. Y cuando la decepción reinase en el ambiente, de repente, aparecerían los hermanos Muñoz. Cantarían una o dos canciones y fin. «La mayor putada es que el equipo de 'La Revuelta' lleva trabajando en esto desde octubre», confesaron. Broncano quiso zanjar el tema y antes de dar paso a Estopa mandó un mensaje: «Agradecemos a toda la gente que había colaborado para esto y había venido».