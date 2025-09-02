'La Revuelta' ya advierte a sus fans de lo que será la nueva temporada: «La misma mierda»
El programa de humor de David Broncano vuelve el lunes 8 de septiembre
A.M.
Martes, 2 de septiembre 2025, 10:18
David Broncano y su equipo ya tienen preparada la nueva temporada de 'La Revuelta', que se estrenará el próximo lunes 8 de septiembre en el horario habitual tras el Telediario. Este lunes lanzaron la 'promo' para sus fans y dejaron claro que, a pesar del desplome en las audiencias durante los últimos meses del curso pasado, no van a cambiar ni un ápice. «¿Será la misma mierda, no?», preguntó un espectador a través de las redes sociales. El programa dejó claro que sí, que será «la misma mierda» que en su primer año en la televisión pública.
Lunes 8 🇪🇸🥁 pic.twitter.com/9ejmOVyhoa— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 1, 2025
En las imágenes de la 'promo' se ve a varios personajes del programa tratando de coger al vuelo trozos de comida, que van desde ensaladas a espaguetis, mientras tienen las manos atadas. Ninguno acierta y acaban con la cara manchada...
La idea, muy del estilo humorístico de Broncano y su equipo, ha gustado a sus seguidores. «¡¡¡Qué estupidez de promo!!!», escribe uno junto a numerosos emoticonos que simulan una risa floja. Otro aprovecha la tormenta política que se generó el año pasado con la llegada de Broncano a La 1 para meter a Pedro Sánchez en la ecuación: «¿Os renovó vuestro primo Perro Sanxe?, ¡qué bien!». Desde el programa atendieron gustosamente todos estos comentarios y resumieron las 'quejas' con el vacile de que el programa será «la misma mierda».
Pero mientras Broncano y los suyos disfrutan de las redes sociales, su rival, Pablo Motos, arranca la nueva temporada televisiva como acabó la anterior; arrasando. Ayer abrió su vigésima temporada de 'El Hormiguero' con la visita de Bertín Osborne y firmó un 21,1% de 'share', el mejor arranque de su historia. Fue el programa más visto ayer en televisión con más de 2,3 millones de seguidores de media y superó en más de diez puntos a sus principales rivales.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.