'La Revuelta' ya advierte a sus fans de lo que será la nueva temporada: «La misma mierda» El programa de humor de David Broncano vuelve el lunes 8 de septiembre

David Broncano y su equipo ya tienen preparada la nueva temporada de 'La Revuelta', que se estrenará el próximo lunes 8 de septiembre en el horario habitual tras el Telediario. Este lunes lanzaron la 'promo' para sus fans y dejaron claro que, a pesar del desplome en las audiencias durante los últimos meses del curso pasado, no van a cambiar ni un ápice. «¿Será la misma mierda, no?», preguntó un espectador a través de las redes sociales. El programa dejó claro que sí, que será «la misma mierda» que en su primer año en la televisión pública.

En las imágenes de la 'promo' se ve a varios personajes del programa tratando de coger al vuelo trozos de comida, que van desde ensaladas a espaguetis, mientras tienen las manos atadas. Ninguno acierta y acaban con la cara manchada...

La idea, muy del estilo humorístico de Broncano y su equipo, ha gustado a sus seguidores. «¡¡¡Qué estupidez de promo!!!», escribe uno junto a numerosos emoticonos que simulan una risa floja. Otro aprovecha la tormenta política que se generó el año pasado con la llegada de Broncano a La 1 para meter a Pedro Sánchez en la ecuación: «¿Os renovó vuestro primo Perro Sanxe?, ¡qué bien!». Desde el programa atendieron gustosamente todos estos comentarios y resumieron las 'quejas' con el vacile de que el programa será «la misma mierda».

Ampliar

Pero mientras Broncano y los suyos disfrutan de las redes sociales, su rival, Pablo Motos, arranca la nueva temporada televisiva como acabó la anterior; arrasando. Ayer abrió su vigésima temporada de 'El Hormiguero' con la visita de Bertín Osborne y firmó un 21,1% de 'share', el mejor arranque de su historia. Fue el programa más visto ayer en televisión con más de 2,3 millones de seguidores de media y superó en más de diez puntos a sus principales rivales.