El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La 'Reina de la Ketamina' se declarará culpable de suministrar la droga que mató a Matthew Perry

Jasveen Sangha es la quinta y última acusada en llegar a un acuerdo con los fiscales

Leire Moro

Leire Moro

Martes, 19 de agosto 2025, 15:30

La trágica muerte de Matthew Perry, actor que encarnó al querido personaje de 'Friends', Chandler Bing, continúa siendo noticia. Ahora, ha sido el turno de la conocida como 'La Reina de la Ketamina'. Jasveen Sangha, acusada de suministrar esta droga al fallecido, fue acusada de cargos por tráfico y venta de drogas con resultado de muerte; ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y se declarará culpable. Ella es la quinta y última acusada que ha preferido hacer un trato a someterse a un juicio.

Tras encontrar al Perry muerto en el jacuzzi de su casa en octubre de 2023, se abrió una investigación para determinar quién había suministrado la cantidad de ketamina que la autopsia detectó en el cuerpo del actor. Las indagaciones derivaron en cinco acusados. Los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez le vendieron la droga. Kenneth Iwamasa trabajó como asistente personal y junto a los doctores ayudó a comprar e inyectar la sustancia al intérprete. Por último, Eric Fleming obtuvo la droga a través de 'La Reina de la Ketamina' para después facilitársela a los médicos de Perry.

La Reina de la Ketamina

Durante la investigación, la policía de Los Ángeles encontró en el domicilio de Jasveen Sangha 79 viales de ketamina, 1,3 kilos de pastillas naranjas que contenían metanfetamina y cocaína. Según los fiscales, sus clientes la conocían como 'La Reina de la Ketamina' y añadieron que la acusada fabricó, almacenó y distribuyó drogas ilegales durante al menos cinco años. Además de con la muerte de Matthew Perry, también se le relacionó con la de otro hombre, Cody McLaury, en 2019, que murió por una sobredosis horas después de comprarle la droga a Sangha. De esta muerte también se declaró culpable.

Según el Departamento de Justicia, esta mujer se enfrenta a 65 años de cárcel en una prisión federal. El abogado de Sangha explicó a la 'BBC' a través de un comunicado que su clienta «asume la responsabilidad de sus acciones». Se espera que en unas semanas comparezca ante el tribunal federal para formalizar su declaración de culpabilidad como parte del acuerdo con las autoridades.

Jasveen Sangha, de 42, ha sido la última en declararse culpable de los cargos. Los cinco acusados de provocar la muerte del actor han preferido llegar a un acuerdo a enfrentarse a un juicio penal. La muerte del actor y la investigación posterior pusieron al descubierto la red de tráfico de ketamina en Hollywood.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico disociativo que puede provocar efectos alucinógenos. Puede distorsionar la percepción visual y auditiva, y hace que el consumidor se sienta desconectado y sin control. Esta sustancia debe ser administrada y controlada únicamente por un médico, por los efectos nocivos que puede provocar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  3. 3

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  4. 4 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  5. 5 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  6. 6

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  7. 7

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  8. 8 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  9. 9

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  10. 10 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La 'Reina de la Ketamina' se declarará culpable de suministrar la droga que mató a Matthew Perry

La &#039;Reina de la Ketamina&#039; se declarará culpable de suministrar la droga que mató a Matthew Perry