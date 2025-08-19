La 'Reina de la Ketamina' se declarará culpable de suministrar la droga que mató a Matthew Perry Jasveen Sangha es la quinta y última acusada en llegar a un acuerdo con los fiscales

La trágica muerte de Matthew Perry, actor que encarnó al querido personaje de 'Friends', Chandler Bing, continúa siendo noticia. Ahora, ha sido el turno de la conocida como 'La Reina de la Ketamina'. Jasveen Sangha, acusada de suministrar esta droga al fallecido, fue acusada de cargos por tráfico y venta de drogas con resultado de muerte; ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y se declarará culpable. Ella es la quinta y última acusada que ha preferido hacer un trato a someterse a un juicio.

Tras encontrar al Perry muerto en el jacuzzi de su casa en octubre de 2023, se abrió una investigación para determinar quién había suministrado la cantidad de ketamina que la autopsia detectó en el cuerpo del actor. Las indagaciones derivaron en cinco acusados. Los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez le vendieron la droga. Kenneth Iwamasa trabajó como asistente personal y junto a los doctores ayudó a comprar e inyectar la sustancia al intérprete. Por último, Eric Fleming obtuvo la droga a través de 'La Reina de la Ketamina' para después facilitársela a los médicos de Perry.

La Reina de la Ketamina

Durante la investigación, la policía de Los Ángeles encontró en el domicilio de Jasveen Sangha 79 viales de ketamina, 1,3 kilos de pastillas naranjas que contenían metanfetamina y cocaína. Según los fiscales, sus clientes la conocían como 'La Reina de la Ketamina' y añadieron que la acusada fabricó, almacenó y distribuyó drogas ilegales durante al menos cinco años. Además de con la muerte de Matthew Perry, también se le relacionó con la de otro hombre, Cody McLaury, en 2019, que murió por una sobredosis horas después de comprarle la droga a Sangha. De esta muerte también se declaró culpable.

Según el Departamento de Justicia, esta mujer se enfrenta a 65 años de cárcel en una prisión federal. El abogado de Sangha explicó a la 'BBC' a través de un comunicado que su clienta «asume la responsabilidad de sus acciones». Se espera que en unas semanas comparezca ante el tribunal federal para formalizar su declaración de culpabilidad como parte del acuerdo con las autoridades.

Jasveen Sangha, de 42, ha sido la última en declararse culpable de los cargos. Los cinco acusados de provocar la muerte del actor han preferido llegar a un acuerdo a enfrentarse a un juicio penal. La muerte del actor y la investigación posterior pusieron al descubierto la red de tráfico de ketamina en Hollywood.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico disociativo que puede provocar efectos alucinógenos. Puede distorsionar la percepción visual y auditiva, y hace que el consumidor se sienta desconectado y sin control. Esta sustancia debe ser administrada y controlada únicamente por un médico, por los efectos nocivos que puede provocar.

