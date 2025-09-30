El regalo de Arón Piper y Fernando Valdivielso a Broncano: «Es tierra vasca, que tiene más fuerza» Los actores presentaron su nueva película, 'La tregua', en 'La Revuelta'

Marina León Martes, 30 de septiembre 2025, 22:50

Los actores y cantantes Arón Piper y Fernando Valdivielso presentarón en 'La Revuelta' la nueva película 'La tregua', basada en la historia real de presos españoles que sobrevivieron en un gulag de la estepa rusa durante la Segunda Guerra Mundial. De regalo llevaron un trozo del decorado. «Huélelo», le propusieron a David Broncano.

Seguro que de aquí a final de temporada, alguien escupe en el suelo y vamos a tener que recordar que está prohibido desde hoy. #LaRevuelta pic.twitter.com/k7qDnjPsns — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

«Huele a barro», dijo el presentador. «Sí, el barro porque estuvimos todo el tiempo embarrados en Vitoria. Así que es tierra vasca, que tiene más fuerza», añadieron los entrevistados. Pero no solo llevaron un tupper lleno de tierra. También parte del vestuario de la película y un cartel en el que se puede leer 'no escupir en el suelo' en ruso.

Además de películas y series, Fernando y Arón contaron algunas de las campañas publicitarias que han hecho. En el caso de Valdivielso, «solo he hecho un anuncio a los 15 años de bollería industrial», dijo entre risas. Aunque Piper ha participado en varios anuncios, hizo un llamamiento a un sector del que nunca le ha llamado: empresas de jardinería. «Estoy disponible y barato», comentó el actor. Después de ver el tráiler de 'La tregua', llegaron las preguntas clásicas.

En cuanto al dinero en el banco, Fernando fue el primero en responder. «No tengo ni para comprarme una casa. Está mal la cosa». Arón desveló que «por fin me he comprado una casa en Madrid. Soy de los pocos afortunados que pueden decir esto», aseguró. En las relaciones sexuales, Valdivielso dijo que tiene una relación a distancia. «Soy de bastante 0,5 antes de dormir y luego cuando veo a mi pareja los fines de semana pues sube la potencia», añadió. «Bien, mucho trabajo este mes», dijo su compañero sin intención de dar más detalles.