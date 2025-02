La reflexión de Ion Aramendi en su 48 cumpleaños: «Muchas veces ha sido un día de mierda pero...»

Silvia Osorio Martes, 11 de febrero 2025, 13:27 Comenta Compartir

Ion Aramendi cumple este martes 11 de febrero 48 años. El presentador donostiarra se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Telecinco gracias a programas como 'Supervivientes', 'Gran Hermano' o 'Reacción en cadena'. En esta etapa de su vida, Ion atraviesa por un excelente momento profesional y personal que ha destacado en un mensaje que ha compartido con sus seguidores de Instagram con motivo de una fecha tan especial.

Sin embargo, el día de su cumpleaños no ha sido siempre ideal. «Siempre tuve una relación extraña con mi cumpleaños. Mi hermano mayor Íñigo nació el mismo día que yo, dos años antes, con lo cual siempre celebré mi cumpleaños al 50%, nunca fue mi día, era nuestro día, y de él antes que mío (primer traumita). ¡Felicidades hermano!», comienza diciendo el periodista vasco en una extensa publicación en la conocida red social.

Aramendi habla de «traumitas», que también sufrió cuando dejó su San Sebastián natal con 18 años para mudarse a Salamanca. Hacia esta ciudad siente un gran apego y la visita de forma muy frecuente, pero los inicios no fueron fáciles. «En esos años no había ni móviles ni redes sociales, con lo cual mi cumpleaños, al no estar en la ciudad donde siempre había vivido, era como el cumpleaños de un extraño, y prácticamente no recibía ninguna felicitación de nadie, exceptuando la de mi familia. Eso me hacía sentir muy solo (segundo traumita)».

Desde entonces, según relata, a lo largo de los años le han pasado «cosas bastante feas» en el día de su cumpleaños. «He tenido anginas horribles varias veces, he estado ingresado en el hospital, he tenido momentos sentimentales muy duros justo el día de mi cumpleaños, con lo que muchas veces ha sido un día de mierda donde no había nada que celebrar (tercer traumita)».

Pero ahora, las cosas han cambiado. El presentador donostiarra forma una bonita familia junto a María Amores, con la que tiene tres hijos. Con ellos, las celebraciones son diferentes: «Desde que tengo esta familia maravillosa, a María y a mis hijos, me doy cuenta de lo feliz que me hace poder celebrar un año más, junto a ellos, junto a mi amada @sramariaamores y mis hijos. Ellos siempre se esfuerzan para que sea un día especial y que yo me sienta muy querido y disfrute al máximo. Me colman de atenciones, de regalos, y sobre todo de amor. ¡Así que adiós para siempre a los traumitas del pasado!», finaliza el periodista vasco no sin anter confesar que en su 48 cumpleaños no se encuentra al cien por cien. «Tengo anginas y estoy con antibióticos, hay cosas que nunca cambian… pero ya no son un traumita», asegura.