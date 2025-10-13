La reacción de Lequio a las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell'Atte El colaborador televisivo ha contetado a la italiana tras su polémica entrevista

Alessandro Lequio ha reaccionado a las graves acusaciones de malos tratos realizadas por Antonia Dell'Atte. El colaborador televisivo ha sido preguntado este lunes en el programa de Ana Rosa Quintana por la polémica entrevista de la exmodelo italiana en El País, pero se ha limitado a anunciar medidas legales: «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien debe», ha afirmado.

Su exmujer y madre de su hijo mayor Clemente, detalló el «infierno» sufrido durante sus tres años de matrimonio. «La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel», aseguró la ex top model, musa de Giorgio Armani, que llegó a denunciar al tertuliano de Ana Rosa Quintana, pero acabó retirando la demanda.

Lequio y Antonia se conocieron en 1986 en Portofino (Italia). Entonces, ella era musa del recién fallecido Giorgio Armani. Estaba en su mejor momento, pero lo dejó todo para casarse con el conde un año después. En el 88 tuvieron a su único hijo, Clemente.

Según su relato, Antonia, que ahora tiene 65 años, su matrimonio fue un «infierno» con golpes, insultos, amenazas y celos que hacía que el también ex de Ana Obregón vejara y humillara a la exmodelo. «Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa», asegura Antonia que Lequio le llegó a decir.