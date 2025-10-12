Patadas, amenazas, celos... Antonia Dell'Atte relata la «pesadilla» de los «malos tratos» de Alessandro Lequio

S. O. Domingo, 12 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

Antonia Dell'Atte ha detallado los «malos tratos» sufridos durante su matrimonio con Alessandro Lequio. En una entrevista publicada este domingo por El País, la exmodelo italiana y madre de Clemente Lequio, hijo mayor del colaborador televisivo, ha relatado la «pesadilla» vivida junto a su exmarido, a quien no duda en definir como «maltratador» «porque cada cosa tiene su nombre exacto y hay que pronunciarlo», comienza diciendo.

Lequio y Antonia se conocieron en 1986 en Portofino (Italia). Entonces, ella era musa del recién fallecido Giorgio Armani. Estaba en su mejor momento, pero lo dejó todo para casarse con el conde un año después. En el 88 tuvieron a su único hijo, Clemente. «La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel», afirma la ex top model, que llegó a denunciar al tertuliano de Ana Rosa Quintana, pero acabó retirando la demanda.

Según su relato, Antonia, que ahora tiene 65 años, su matrimonio fue un «infierno» con golpes, insultos, amenazas y celos que hacía que el también ex de Ana Obregón vejara y humillara a la exmodelo. «Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa», asegura Antonia que Lequio le llegó a decir. Nos fuimos a vivir a Turín con su familia y yo no podía contactar con la mía ni con mis amigas. Me obligó a dejar de trabajar y estaba encerrada en casa. Se iba al trabajo, volvía y me decía 'te controlo, hoy has ido con el niño y he visto que mirabas a otros hombres'», continúa.

«Si me dejas, te mato»

Antonia asegura que Lequio «se creía superior». Su madre trató de enfrentarse a él. «Tuvimos una especie de reunión con su madre, la mía, su abuela, y mi madre le dijo 'si vuelves a tocar a mi hija, te vas a enterar'. Pero ella vivía en el sur de Italia y yo estaba sola ahí. Yo solo quería irme, escapar». Ante esta situación, la exmodelo le pidió «varias veces» el divorcio, pero Lequio no cedía. Me contestaba 'si tú me dejas, te mato, y a tu familia'. Eran amenazas increíbles. Luego me pedía perdón. O a mi madre. Yo ya no estaba enamorada, no tenía ni relaciones. Me daba, literalmente, asco. Aguantaba esperando ver cómo podía huir de todo eso».

Tres años más tarde, se mudaron a España y conocieron a Ana Obregón en una fiesta. Lequio comenzó una relación extramatrimonial con la actriz y bióloga, madre de su fallecido hijo Álex, y para Antonia fue como empezar a «ver la luz al final del túnel», pues pudo librarse de él.