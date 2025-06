Ramón García recurre a una frase de Iñaki Williams para defender a LalaChus del odio en redes: «Detrás de una falta de respeto anónima...»

Marina León Miércoles, 25 de junio 2025, 22:41 Comenta Compartir

«Ya sabéis que yo soy del Athletic y he cogido una frase de Iñaki Williams para defender a su hermano del odio en redes, y yo se la digo a Lala: 'detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara'». Así ha comenzado Ramón García este miércoles la presentación de la tercera temporada del 'Grand Prix', que llegará muy pronto a La 1.

Además, el conocido comunicador ha querido explicar a la audiencia por qué la colaboradora de David Broncano en 'La Revuelta' se suma al equipo del concurso de la cadena pública, junto a la periodista Ángela Fernández. «Permitidme que empiece diciendo una cosa: LalaChus está en este programa porque he querido yo y porque me he empeñado yo. Da vergüenza los vomitivos comentarios que se están volcando en redes», indica, y es que la humorista madrileña ha recibido una fuerte oleada de mensajes ofensivos hacia su físico y su participación en el programa.

Por su parte, Lala le ha agradecido a Ramón García sus palabras y sus esfuerzos por permitirle formar parte del concurso. «Cuando estuve de madrina en el año pasado y me vi, lloré muchísimo. Tuve una conexión fuerte con mi infancia. Hay una cosa del 'Grand Prix' que me toca muy fuerte. No hay nada en el mundo que me pueda hacer más ilusión que estar aquí. Esto es un sueño de verdad. Muchas gracias Ramón por proponerme», reconoce. Asimismo, ha avanzado cuál será su papel: «Yo me rechicuelo en todos lados. Me cuelo en las partes que me quisiera haber metido cuando yo lo veía de pequeña», desvela.

Con programas eliminatorios, dos semifinales y la gran final, el 'Grand Prix' contará este año pueblos de toda España, entre ellos, Urduliz, la localidad vizcaína de la Margen Derecha. Participarán también Huelma (Jaén), Celanova (Ourense), L'Olleria (Valencia), San Sebastián de La Gomera (Isla de La Gomera-Tenerife), Alagón (Zaragoza), Herencia (Ciudad Real), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) Cubas de La Sagra (Madrid) y L'Alborç (Tarragona).