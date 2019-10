El príncipe Enrique teme que Meghan Markle muera como Lady Di Meghan Markle y el príncipe Enrique en Sudáfrica / E.P. El nieto de Isabel II denuncia el acoso de la prensa que sufre su esposa COLPISA / AFP Londres Miércoles, 2 octubre 2019, 12:45

El príncipe Enrique ha estallado contra la prensa británica. Lo ha hecho después de que Meghan Markle haya decidido emprender acciones legales contra el periódico británico 'Mail On Sunday' por publicar una carta privada. En un comunidado emitido el martes, el nieto de Isabel II condena «la propaganda implacable» contra la pareja real.

El duque de Sussex asegura que su esposa está siendo perseguida por la prensa igual que lo fue su madre, la princesa Diana de Gales, fallecida en 1997 en un accidente de coche en París. «Lo que más miedo me da es que la historia se repita», señala Enrique. «Perdí a mi madre y ahora -añade- veo a mi mujer siendo víctima de las mismas fuerzas poderosas».

Dirigiéndose directamente a los lectores de prensa, Enrique asegura que el artículo de periódico «les ha engañado a propósito, omitiendo estratégicamente algunos párrafos, algunas frases e incluso algunas palabras para esconder las mentiras que llevan contando desde hace un año».

Aunque el comunicado no hace referencia a una carta concreta, 'Mail on Sunday' publicó a principios de este año una carta manuscrita que Meghan mandó a su padre Thomas Markle, con el que no mantiene buenas relaciones

Coste humano

«Desgraciadamente mi mujer se ha convertido en una de las últimas víctimas de la prensa sensacionalista británica que lleva a cabo campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias», afirma el príncipe, quien añade que «esta propaganda implacable tiene un coste humano».

Hace unos meses el actor estadounidense George Clooney ya aseguró que la duquesa de Sussex, entonces embarazada de siete meses, está siendo «vilipendiada y perseguida» por la prensa, al igual que lo fue Diana de Gales.