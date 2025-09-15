El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pregunta de Ibai Llanos a sus seguidores sobre pelota mano

El streamer vasco lanza una cuestión de la que muchos no conocerán a sus protagonistas

B. V.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:56

Ibai Llanos ha lanzado una pregunta a sus seguidores sobre la que muchos no sabrán de qué está hablando. «¿Vosotros erais más de Aimar Olaizola o de Martinez de Irujo?», ha escrito el streamer bilbaíno en X (antes Twitter). Una cuestión en la que habla de dos grandes pelotaris.

Aimar Olaizola estuvo en activo desde 1998 hasta 2021, cuando se retiró a los 42 años. Tuvo contrato con Asegarce. El navarro fue campeón del Cuatro y Medio en 2002, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012 y 2013, entre otros muchos éxitos.

Por su parte, Martinez de Irujo fue un pelotari que debutó en 2003. Fue conocido por su estilo y revolucionario en el frontón. El de Ibero logró ganar las tres competiciones importantes de la pelota a mano en la misma temporada en dos ocasiones (2006 y 2014), una hazaña que lo convirtió en el único pelotari en hacerlo. Su carrera se truncó en 2016 por una cardiopatía.

Al streamer vasco también le gusta la pelota mano, un deporte que practicó cuando era pequeño. Ibai también jugó al fútbol, baloncesto, voleibol y bádminton.

