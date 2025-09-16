'Operación Triunfo 2025' ya tiene sus 16 concursantes definitivos: estos son los aspirantes a ganar 'OT' Arranca en Amazon Prime una nueva edición de 'Operación Triunfo'

G: Cuesta Martes, 16 de septiembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

Duda resuelta. 'Operación Triunfo 2025' ya tiene definidos a los 16 concursantes que buscarán proclamarse ganadores de este popular 'talent show' musical. La gala 0 de 'OT 2025' arrancó con 18 aspirantes, pero dos se han quedado en el camino, justo a las puertas de entrar a la Academia. Estos son los nuevos 'triunfitos ' que inician un largo camino hacia la ansiada final. Los elegidos entre más de 11.500 personas en los castings.

Mallorca, 23 años Carlos de los Reyes

Carlos de los Reyes es un mallorquín de 23 años que reside actualmente en Madrid. Este año ha conseguido quitarse la espinita de entrar en OT tras quedarse fuera en las audiciones de la pasada edición. Cuenta con un grado superior de danza.

Sevilla, 18 años Cristina

Esta sevillana de 18 años se encandiló del formato con la edición de 'OT 2017', cuando tenía solo 12 años. No ha recibido formación musical y confía adquirir esas competencias en la Academia para triunfar en el mundo de la música.

La Coruña, 21 años Tinho

Tinho llega desde A Coruña para vivir uno de sus sueños: pisar la Academia. Este joven de 21 años es un fan del programa «de toda la vida» y lucha por vivir de la música. El boxeo, otras de sus pasiones, le aporta la disciplina y energía que ahora busca transmitir sobre el escenario de 'OT'.

MAdrid, 19 años Olivia

Olivia ha dejado claro su tendencia al pop durante los castings. Esta joven de 19 años, natural de Madrid, ha estudiado teatro musical en Londres. Ahora, busca en la academia dar el salto en la música profesionalmente.

Alicante, 19 años Claudia Arenas

Claudia Arenas es una joven alicantina una voz clara y versátil que encaja perfectamente en el pop melódico, aunque también se lanza a otros estilos. Esta concursante de 19 años estudia Comunicación Audiovisual y Periodismo, pero su verdadera vocación es la música.

Caballinas del Campo (Guadalajara), 23 años Guille Toledano

De los fogones al escenario de uno de los principales concursos musicales del panorama nacional. Este cocinero de 23 años fue pase prime en la pasada edición y ahora ha vuelto con más fuerza para conseguir entrar en la Academia.

Barcelona, 23 años Guillo Rist

Rist es uno de los perfiles más alternativos de la academia. Canta flamenco fusión y toca la guitarra desde que tenía ocho años. En realidad, se llama Mario y ha preferido esconderse en la Academia tras su nombre artístico. Natural de Barcelona, estudia Psicología en Madrid. Mostrará en la Academia sus composiciones, que beben del pop urbano. Fan de Camilo, ha trabajado en el musical de 'Romeo y Julieta'.

Benidorm, 19 años Salma de Diego

Salma de Diego estudia en Málaga, aunque nació en Benidorm hace 19 años. Esta apasionada de la mitología toca cuatro instrumentos y se está formando como actriz, profesión de sus padres.

Barcelona, 22 años Max

Oriundo de Premià de Mar (Barcelona), este estudiante de Periodismo de 22 años ha encontrado su verdadera vocación es el teatro musical. También estudia ballet.

Pamplona, 20 años Laura Muñoz

Laura Muñoz ha alcanzado la Academia con sus temas rockeros, aunque no se cierra a otros géneros. Esta joven navarra estudia Ingeniería Electrónica, trabaja como camarera en Pamplona y canta en su tiempo libre.

Barcelona, 19 años Judit

Judit, barcelonesa de 19 años, se quedó a las puertas de la Academia en 'OT 2023'. Cayó en el casting final y ahora por fin cumple su gran sueño. Sin formación musical, busca con su talento innato vivir de la música.

Valencia, 18 años Lucía Casani

Lucía Casani es una valenciana de 18 años que siempre ha soñado con formar parte del programa. Ahora, tratará de llegar lejos en 'OT' con el estilo pop con el que ha triunfado en los castings.

María Cruz

Natural de Las Palmas de Gran Canaria y actual residente en Madrid, Cruz llega al concurso con una sólida base escénica. Esta joven tiene experiencia en orquestas y a día de hoy canta y baila en una discoteca madrileña. Su voz rasgada se antoja ideal para estilos como el pop y el rock, aunque la Academia pondrá a prueba su versatilidad. Fue la concursante salvada por los profesores.

Córdoba, 21 años Javi Crespo

Javi Crespo es un cordobés de 21 años que ya sabe de qué va el mundo de los concursos musicales en televisión. Ganador de La Voz 2022 y estudiante de Criminalística en Madrid, vuelve a los focos con su potente voz .

Santander, 28 años Teyou

Téyou ha sido corista de Reels B y exconcursante de Factor X. Curiosamente, en esa edición Abraham Mateo ejerció como jurado, por lo que se reencontrarán en este formato. En las pruebas de selección se ha perfilado con una voz versátil que tiende al R&B.

Valladolid, 23 años Iván Rojo

Iván Rojo es vallisoletano, pero fue en el casting de Bilbao donde consiguió el ansiado pase a la Academia. Este joven de 23 años estudia Psicología y ya se presentó a las pruebas de 2020 y 2023. Con su aventura en Operación Triunfo busca dar un paso de gigante en su faceta como cantante. Fue el último concursante en entrar, salvado por el público.

Los dos eliminados en la gala 0

Gran Canaria, 29 años Sam

Sam busca dar un giro de 90 grados a su vida a través de la música. Médico de familia de 29 años y natural de Gran Canaria, reconoce ser admirador de Adele. Tendrá que esperar al ser uno de los dos descartes de última hora.

Madrid, 21 años Quique

Este madrileño de 21 años estudia Composición Musical y sueña con ser compositor scaráde primer nivel, algo más alejado de los escenarios. La puertas de OT se le han cerrado en el último segundo.