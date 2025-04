Nerea Garmendia muestra su «cuerpo real» tras dar a luz: «Mi tripa sigue ahí... y ¡no pasa nada!»

Silvia Osorio Jueves, 24 de abril 2025, 09:29 | Actualizado 09:40h. Comenta Compartir

Nerea Garmendia dio a luz a Unax, su primer hijo, el pasado 4 de abril. Desde entonces, la actriz vasca rebosa felicidad con el bebé, que nació por cesárea y pesó 4,14 kilos. Dos semanas después del parto, la protagonista de 'Vaya Semanita' ha querido mostrar a sus seguidores cómo es un «cuerpo real» tras un embarazo.

«He querido grabar este reel para mostrar la realidad sin filtros porque cada cuerpo tiene su ritmo después de un embarazo, y este es el mío», ha comenzado diciendo la de Beasain. Sin ningún tipo de tapujos, Nerea ha enseñado la tripita que todavía no se le ha quitado, así como la cicatriz que le ha dejado la intervención. «Hemos traído a un ser humano en el mundo. Esto (señalándose su barriga) es el menor de los daños colaterales», lanza orgullosa.

La intérprete explica que tras el alumbramiento, la tripa va desinflamándose de forma progresiva. Además, durante el embarazo engordó 15 kilos. «Estoy en 59,5 y llegué a coger 70», señala. Consciente de que cada cuerpo es un mundo, Nerea, que se quedó embarazada con 45 años, se muestra tranquila: «Mirarme al espejo no me cuesta, porque lo que veo es real, es natural… acabo de traer una vida al mundo, benditas cicatrices…».

El mensaje de Leire Martínez

Garmendia también cuenta cómo ha sido su recuperación de la cesárea. Asegura que no ha sentido demasiadas molestias. «Me pasé con morfina todo el fin de semana y no me enteré del dolor. Eso y que soy vasca claro», bromea. La publicación acumula ya miles de 'me gustas' y comentarios. Entre ellos, el de su íntima amiga Leire Martínez, ex de la Oreja de Van Gogh, que le ha felicitado por mostrarse, de nuevo, tal y como es: «Tú sí que eres bonita en todos los sentidos!! Te quiero sister!!», ha escrito la cantante.