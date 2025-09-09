Nacho Cano rompe su silencio tras archivarse la causa 'Malinche': «Así opera esta banda criminal que nos gobierna»

Gabriel Cuesta Martes, 9 de septiembre 2025, 22:45 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

Nacho Cano rompió en 'El Hormiguero' su silencio tras archivarse la causa por el 'caso Malinche'. Pablo Motos sabía que tenía en antena las primeras palabras al protagonista de ese entramado por el que se le acusaba de tráfico de personas y contratación ilegal. Cano se explayó durante más de veinte minutos explicando paso por paso lo que el considera una trama hilada para perjudicar su imagen a raíz de su apoyo a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). Todo de película. «Hablo para que la gente sepa cómo opera esta banda criminal que nos gobierna», esgrimía delante de las hormigas.

«Todo empieza antes de lo que todo el mundo piensa. Es cuando en 2021 me da una medalla Ayuso en reconocimiento a la música y le agradezco tener los teatros abiertos durante la pandemia. Es dos días antes de que gane las elecciones. A algunos les sentó mal porque creen que las mentes pensantes del arte solo pueden estar de un lado», arrancaba el que fuera integrante de Mecano.

El tema estalla «dos años» después. «Van a ser las elecciones de mayo de 2023 y me entran tres personas en mi casa. Fuerzan la cerradura, están veinte minutos y no se llevan nada. Entran y se van». Y pone encima mesa pen drive con vídeo «para que lo vea la gente». Ese hecho lo hila con todo el operativo que acabó con su detención y el proceso judicial que ha sido archivado. «Mucha gente me avisó de que era un mensaje para estar calladito, pero pensé 'estaré flipando'». Acude a la Policía, pero explica que no le hacen mucho caso y atribuyen todo a un robo fallido. «Me dijeron que las cámaras en los alrededores de mi casa estaban apagadas y luego descubrí que era mentira», ahondaba al desvelar que había hablado con el Monasterio junto a su domicilio.

.@NachoCanoMusica habla por primera vez en televisión tras quedar archivada la causa judicial que lo acusaba de contratación ilegal y tráfico de personas #NachoCanoEH pic.twitter.com/Yffab2PAku — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2025

Pasa entonces a hablar de los famosos becarios llegados de México. «Entraron en mi casa en diciembre de 2022 y en mayo de 2023 traigo unos becarios desde México. Todo pagado y unas condiciones increíbles. Gente maravillosa, con talento y que van a ser estrellas mundiales. Son unos veinte chicos para estas becas», desgrana. Es entonces cuando una de ellas «monta mucho lío» y la sacan del proyecto. «Vivían en un hostel y no generaba buena convivencia». La chavala acude a la comisaría de Leganés y es «ahí cuando ven la luz», según el compositor. «Durante seis meses empiezan a pertrechar una operación donde un día llegan tres coches de Policía a por estos chicos», denuncia.

Interrogatorios y arresto

Motos no daba crédito. Cano señala que los jóvenes mexicanos afrontan entonces «once horas de interrogatorio sin asistencia legal ni del Consulado». «Era para ver si sacaban algo malo de mí. Si a las chicas os ha intentado seducir... preguntas a joder». Dos días después, se da la imagen de Cano detenido porque le transmiten que había entrado en el país «ilegalmente». «Me miden, me dejan en un cuartito con un Policía. El agente me dice que lo siente porque fue uno de los que estuvo en mi casa cuando el robo».

«Segun salgo de comisaría , me empieza a mirar la gente raro. Había salido en El País y la SER, al minuto de abandonar la comisaría. Y a la hora y media de mi rueda de prensa días después, Óscar Puente retira publicidad de Renfe. Todo estaba fabricado para ser una cortina de humo por un rollo de Begoña Gómez. No sé si comparecía o estaba imputada por algo... no me acuerdo». »Nos vemos con todo esto sin comerlo ni beberlo. Y mis abogados vamos a por ellos«, resume.

Cuatro meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara el 'caso Malinche' por falta de indicios delictivos, el músico ha decidido contraatacar. El productor musical ya avisó a finales de abril pasado, tras conocer la resolución judicial que cerraba la causa por la contratación de sus becarios mexicanos, que había llegado la hora de hacer justicia. Y puso la diana a la jueza que instruyó el procedimiento: Inmaculada Iglesias, jubilada de forma voluntaria en agosto pasado al cumplir los 65 años. En 'El Hormiguero' la ha acusado de «alargar el proceso» innecesariamente, lo que ha provocado que se le caigan contratos. «Sabía que se jubilaba y actuó así por eso. El procedimiento fue al momento a su Juzgado de Instrucción número 19 y la asignación lleva un tiempo. No es así. Es un mamoneo total», insistía.

«Más seguro en México que aquí»

Cano desveló que también se ha querellado contra «el inspector que montó todo este lío». «Es el mismo que el que llevó lo del robo de mi casa. Qué casualidad. ¿Qué tendrá que ver un tema de robos con extranjería?«, se preguntaba el ex de Mecano. También acusó de estar metidos en el ajo a la Policía, el Ministerio de Interior, al de Trabajo... «Van a saco de una forma absurda. No soy ni 'hijo de ni' ni vengo con trampas. He dado trabajo con la música. Al público le tengo que agradecer seguir vivo. Para saber como opera esta banda criminal que nos gobierna», arremetía.

El músico aseguró que sintió siempre el cariño de la gente en la calle. «Me importa España ahora mismo. Estamos jodido, que lo sepáis. Siempre se me dijeron buenas palabras de apoyo, ninguna mala». No tuvo estas buenas palabras para la industria de la cultura. «Casi nadie (del sector) se ha mojado. Les entiendo porque a ver quién hace una película si me apoya... aunque no lo comparto». Para rematar, Cano aseguró que se siente «más seguro en México que aquí». «Temo que me peguen un tiro. He dejado dinero en cuenta corriente para asegurarme que quien lo haga lo pague».