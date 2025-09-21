Monica Bellucci y Tim Burton rompen después de dos años juntos La actriz y el director del cine han confirmado la ruptura en un comunicado conjunto

La historia de amor entre Monica Bellucci, de 60 años, y Tim Burton, de 67, ha llegado a su fin. Después de poco más de dos años juntos, la actriz y el director del cine han confirmado su ruptura en un comunicado conjunto en el que han asegurado que han tomado la decisión de «mutuo acuerdo».

Los dos artistas llevaban saliendo desde octubre de 2023, una noticia que supuso una gran sorpresa. Aunque ambos se conocían desde hace años, pero nunca habían trabajado juntos. El estadounidense y la italiana comenzaron a conocerse más en serio tras un encuentro en Francia, cuatro meses antes, con motivo del Festival de Cine Lumière de Lyon.

La intéprete italiana había roto su relación con el artista Nicolas Lefebvre en 2019 y el director llevaba separado de Helena Bonham Carter, con la que tuvo dos hijos, desde 2014. Entre ambos surgió el amor, pero durante este tiempo sus apariciones han sido contadas.

Una de ellas tuvo lugar el año pasado en el Festival de Cine de San Sebastián, donde Bellucci presentaba su última película. Cuando nadie lo esperaba, aparció de la mano junto a Burton en la alfombra roja. La pareja trabajó juntos el año pasado cuando rodaron la nueva versión de 'Beetlejuice'. La actriz no participó en la película original, rodada hace 35 años, pero es conocido por todos los fans del cine que Tim Burton tiene la costumbre de incluir a sus parejas en sus películas, y en esta recreación del filme ella interpretó a Delores, la exesposa de Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton.