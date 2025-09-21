Muere la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović dos días después de su boda en Sarajevo La joven enfermera y creadora de contenido falleció en un hospital de Sarajevo tras sentirse mal horas después de la celebración

La influencer y enfermera bosnia Adna Rovčanin-Omerbegović murió el 15 de septiembre, tras encontrarse mal el día de su boda, que se celebró dos días antes. La joven, de 26 años, compartía en sus redes sociales consejos de belleza y el día a día de su trabajo como enfermera.

Horas después de celebrar su boda a las afueras de Sarajevo el 13 de septiembre, Adna comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia a un hospital donde tuvieron que inducirle un coma y murió dos días más tarde. Según el medio de comunicación bosnio 'Dnevni Avaz', hasta el momento se desconoce la causa de la muerte.

Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado. «Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre». La noticia se difundió rápidamente en medios bosnios y redes sociales, generando múltiples mensajes de condolencias y homenajes.

Adna no era solo una creadora de contenido; trabajaba como enfermera en un centro de salud en Sarajevo. Las personas cercanas a ella destacan su vocación por ayudar a los demás. «A Adna siempre le gustó ayudar a los demás», declaró un amigo cercano al diario 'Dnevni Avaz'.

La joven era una emprendedora nata. Era propietaria de un salón de belleza también en Sarajevo. Allí grababa el contenido que compartía sobre rutinas de maquillaje, cuidado personal y algunos momentos íntimos de su día a día. Tras conocerse la noticia de muerte, todos sus perfiles en redes sociales se desconectaron.

La fotógrafa que inmortalizó sus últimos momentos el día de su boda compartió una imagen de Adna antes de la ceremonia con un mensaje en el que destacaba lo feliz que estaba ese día.

El funeral de Adna se celebró el miércoles 17 de septiembre en el cementerio municipal de Bare, en Sarajevo. Cientos de personas acudieron a la ceremonia, entre familiares, amigos, colegas del ámbito sanitario y seguidores. Imágenes difundidas por el medio bosnio Crna-Hronika mostraron escenas de profundo dolor durante el sepelio. La oración islámica de despedida, conocida como Tevhid, se realizó ese mismo día en la mezquita de Kobilja Glava.