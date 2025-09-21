Pablo López y Laura Rubio celebran su segunda boda en Cádiz: música, amor y cero móviles Tras una íntima ceremonia en Madrid, el cantante y su pareja reúnen a 300 invitados en una finca gaditana para una boda civil con alma andaluza y sin teléfonos móviles

Leire Moro Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:03

Dos meses después de casarse en una discreta ceremonia religiosa en Madriz, Pablo López y Laura Rubio han vuelto a darse el sí quiero en una gran fiesta a la que han acudido 300 invitados. La pareja sellaba su amor en una ceremonia civil en la Sierra de Cádiz. Los novios se conocieron en 2017 en el plató de 'La Voz', cuando él era coach y ella concursante. Desde entonces, han mantenido una discreta relación, alejada de los focos.

El lugar elegido para la celebración fue la finca La Casería de Tomillos, en Alcalá del Valle, un lugar rodeado de naturaleza. La ceremonia comenzó al atardecer, sobre las siete de la tarde; después, los novios salieron a saludar a los medios de comunicación. Aparentemente, más relajado que en la boda anterior, Pablo aseguraba ante las cámaras que «es simplemente amor».

Uno de los detalles más comentados, pero que empieza a ser bastante común en las bodas de famosos, fue la prohibición de acceder a la celebración con el teléfono móvil. Los cerca de 300 invitados tuvieron que entregar sus dispositivos a la entrada, una decisión que respondía al deseo de la pareja de preservar la privacidad. Una medida que, al mismo tiempo, permite a los asistentes disfrutar plenamente del evento.

Música en directo, buena gastronomía y una decoración mimada al detalle completaron una noche llena de sorpresas pensada para disfrutar. Días antes, los novios pidieron a cada invitado que eligiera su canción favorita con el objetivo de mantener la pista de baile animada toda la noche. Según algunas fuentes, el presupuesto del evento estaría entre los 30.000 y los 40.000 euros.