Miriam Gurutze carga contra Jota Peleteiro: «Engañó a Jessica Bueno con muchas mujeres, se casó con ella obligado»

A. P. Sábado, 12 de abril 2025, 10:58 Comenta Compartir

La expareja de Jota Peleteiro, Miriam Gurutze, conocida en redes sociales como Miriam Cruz, se sentó ayer en el plató de '¡De Viernes!' para hablar sobre el deportista y la relación que mantuvieron tras la ruptura de éste con Jessica Bueno. Se conocieron cuando Peleteiro esperaba un hijo junto Bueno.

Un amigo en común les presentó y tras un año sin verse, Peleteiro se puso en contacto con Gurutze para ofrecerle un trabajo, según la versión de ella: «Me hizo una oferta realmente buena, no quiero contar cuánto me ofreció pero puedo decir que eran unas condiciones generales desorbitadas. Estoy segura de que me llamó porque le gusté en aquel primer encuentro y me tenía en la mente», explicó a los colaboradores del programa.

En sus conversaciones, Jessica Bueno parecía ser uno de los temas de conversación. Peleteiro «me contó que estaba muy preocupado porque una empleada le estaba chantajeando con algo íntimo que estaba creándole problemas con su mujer. Yo le dije que esperaba que eso no destrozase su matrimonio y fue entonces cuando él me dijo por primera vez que su matrimonio estaba roto», afirmó Gurutze.

A raíz de ese día, la relación entre Miriam y Jota comienza a ser mucho más estrecha hasta el punto en el que se convierten en pareja y llegan a hablar de boda: «Es un conquistador, muy persuasivo, pero luego no es capaz de hacerse cargo de sus actos. Yo esa noche, la que supuestamente nos íbamos a ir juntos, me quedé con las maletas en la puerta porque Jessica se tomó las pastillas».

La intimidad que compartían ambos hizo que Peleteiro se abriera cada vez más con Gurutze, llegando a confesarle a esta que «él no se casó enamorado, se casó ya prácticamente obligado».

Temas

Audiencias