La contundente reacción de Jessica Bueno a la aparición de Miriam Gurutze en su guerra con Jota Peleteiro

G. C. Viernes, 11 de abril 2025, 18:33 Comenta Compartir

La expareja de Jota Peleteiro, Miriam Gurutze, se sentará en el plató de 'De viernes' para desvelar «toda la verdad» sobre la guerra entre Jessica Bueno y el exfutbolista por la manutención que supuestamente no está pagando por sus hijos. La modelo, colaboradora en el debate de 'Supervivientes' como exconcursante, precisamente coincidirá en el plató con la mujer con la que Peleteiro mantuvo una relación tras su ruptura, con algún rumor de una posible infidelidad alrededor.

Al respecto Bueno ha sido abordada esta semana por un reportero de Europa Press. «Es algo que ya he zanjado, no quiero entrar en eso. No quiero comentar, de verdad que lo siento mucho. Tengo ganas de estar allí como colaboradora, con mis compañeras, porque tenía muchas ganas de comentar todo lo que está pasando, que veo el programa ('Supervivientes') todos los domingos, todos los martes y todos los jueves», sentenciaba.

La modelo también agradeció a Luitingo su apoyo al definirla como «una pedazo de madre» frente al choque con Peleteiro. Eso sí, dejó claro que el cantante andaluz es «pasado». «No me apetece hablar de personas que no forman parte de mi vida. Le agradezco el gesto que ha tenido», sentenciaba.

El nombre de Miriam Gurutze salió varias veces a la palestra en el último programa. Peleteiro aseguraba que le había mandado un mensaje asegurando que era buen padre y porque, reconoció el exfutbolista, le había sido infiel a pesar de proponerle matrimonio. Trabajaba como camarera en Ibiza cuando conoció al empresario y exjugador. Después se mudó al País Vasco y comenzaron una relación cuando, según la versión del ex del Eibar, cuando ya no estaba enamorado de Jessica Bueno, a quien le llegaron rumores de una infidelidad «con una chica de Ibiza».

Jota y Miriam llegaron a comprometerse, pero finalmente en junio de 2023 anunciaron su ruptura. Había pasado un mes desde que hicieron oficial su boda. A los pocos meses, Peleteiro encontró una nueva historia de amor con Ajla Etemovic, ahora Ajla Peleteiro, con la que se casó y ha tenido un hijo, Mansour Malik.