La guerra entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno se convierte en trío: Miriam Gurutze amenaza con desvelar «toda la verdad»

Miriam Gurutze, conodida en redes como Miriam Cruz, se une al enfrentamiento entre su expareja Jota Peleteiro y Jessica Bueno. La joven mantuvo una breve relación con el exfutbolista cuando este finiquitó su matrimonio con la modelo sevillana. Aunque, según se rumoreó entonces, este noviazgo se habría iniciado cuando el matrimonio aún estaba unido.

Jota y Miriam se conocieron en Ibiza, en un local donde ella trabajaba como camarera. Cuando empezó su relación con el exfutbolista se trasladó a vivir con él a Bilbao. Él ya había roto con Bueno y se enamoró, al parecer, de la joven, a la que pidió matrimonio. Un mes después ambos anunciaron su ruptura y Peleteiro inició una tercera relación con Ajla Etemovic, su actual esposa y con la que tiene un hijo de cinco meses.

Gurutze se sienta esta noche en el plató de 'De Viernes' para contar «toda la verdad» sobre la guerra que mantienen Peleteiro y Jessica Bueno, principalmente a costa de los pagos de manutención que el exfutbolista, supuestamente, no paga por sus hijos.

Jessica Bueno estará en plató aunque no ha querido pronunciarse públicamente al ser preguntada por la aparición de Miriam en televisión: «Es algo que ya he zanjado, no quiero entrar en eso». Eso sí, la modelo sevillana tiene permiso para estar presente en la entrevista y pronunciarse siempre que quiera.

Como ella explica, Bueno es «colaboradora» del debate sobre 'Supervivientes' que se emite en el programa del corazón los viernes por la noche. «Tengo ganas de estar allí como colaboradora, con mis compañeras, porque tenía muchas ganas de comentar todo lo que está pasando, que veo el programa todos los domingos, todos los martes y todos los jueves», concluye.

